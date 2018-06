El Parlament aprova la creació de la comissió d'investigació del cas Castor

El Parlament ha aprovat la creació de la comissió d'investigació sobre el cas Castor, que té com a objectius avaluar les causes, els antecedents, les incidències directes i indirectes i les "possibles negligències o fins i tot actuacions doloses" ocorregudes en relació al projecte. La comissió ha estat impulsada conjuntament per Junts per Catalunya, ERC, Catalunya en Comú-Podem i la CUP, però ha rebut també el suport de Cs, PSC i PP. Els grups proposants han denunciat que el projecte ha provocat un miler de terratrèmols a les comarques de l'Ebre i al Maestrat i ha costat més de 1.300 milions d'euros als ciutadans (més de 1.600 si s'hi sumen les inversions).Els grups proposants volen que hi compareguin experts, tècnics, responsables polítics i moviments socials "per poder tenir una descripció de primera mà sobre al implantació" del Castor, analitzar els possibles danys i responsabilitats, així com sobre una "possible vulneració del principi d'interdicció d'arbitrarietat dels poders públics i de seguretat jurídica" i el cost i l'impacte mediambiental. La proposta també inclou un anàlisi de les fases de segellat i desmantellament de la plataforma."Cinc anys després de les primeres vibracions de la terra, hi ha encara molts dubtes per respondre", ha advertit la diputada de JxCat Mònica Sales. "La gent de l'Ebre tenim la sensació que ens pots provocar centenars de terratrèmols i no passa res. Volem que al Parlament fem el que cal i tractem l'Ebre com un territori digne", ha afegit el diputat republicà Lluís Salvadó, que ha defensat que cal "desmantellar" Castor i que Florentino Pérez ha de tornar la indemnització.El diputat de Catalunya en Comú-Podem, David Cid, ha titllat de "desastrós i ruïnós" el projecte Castor i ha recordat que tant el Tribunal Suprem com l'Audiència Nacional han reconegut les irregularitats. "Cal una comissió d'investigació per la falta de transparència, els sobrecostos, les irregularitats i per un model energètic obsolet i basat en el combustible fòssil", ha sentenciat. La diputada de la CUP Maria Sirvent ha titllat el cas Castor de "paradigmàtic de les faraòniques infraestructures que no serveixen per a res però que neixen de forma sistemàtica arreu del territori per satisfer els interessos d'individuals, corruptes i banquers". Ha afegit que Castor ha estat possible gràcies als governs tant del PP com el PSOE i el suport econòmic del Banc Europeu d'Inversions i que ha suposat un cost aproximat de 3.420 milions d'euros.La diputada de Ciutadans Marina Bravo ha recordat que precisament els governs del PP i del PSOE han rebut els suports dels nacionalistes catalans a l'hora de crear el model energètic que ara critiquen. "Aquest model respon a quan els nacionalistes donaven suport al capitalisme d'amiguets i les concessions gràcies als pactes amb PP i PSOE. Tots són responsables", ha dit. El diputat del PP Santi Rodríguez ha puntualitzat que només si es demostra que hi ha negligència es podrà reclamar la indemnització i desconfia que la comissió d'investigació serveixi per resoldre res. De fet, ha acusat els independentistes de tenir interès en el cas Castor només perquè és un "projecte del govern d'Espanya". "S'obliden, per exemple, del rebut de l'aigua, que ha pujat un 138% amb una externalització que ens costarà 1000 milions més", ha deixat anar.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)