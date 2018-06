El Cruïlla, una aposta més enllà de la música: cultura popular, art, moda i tecnologia

Cuidar el públic local amb interessos més enllà de la música. Aquesta és l'aposta del Festival Cruïlla 2018, que tindrà lloc del 12 al 14 de juliol. El certamen intensificarà l'oferta de concerts amb una aposta per la cultura popular, l'art, la gastronomia, la moda, la tecnologia i la responsabilitat social i mediambiental. També programarà "cultura pròpia" amb un espectacle amb "foc fred" de l'Aquelarre i un altre de la Fura dels Baus, posarà en marxa una àrea de "Gamers" i un joc de realitat augmentada que permetrà "caçar dracs de Gaudí".Convençut que el Cruïlla és "més que un festival i més que música", el director Jordi Herreruela ha constatat la voluntat d'entendre els interessos del públic per gestar un festival "amable" que no superi les 50.000 assistents diaris al Fòrum. Entre les novetats, que el festival es convertirà en el primer estatal en distribuir gots biodegradables, que s'adhereix a la campanya "No callem", promoguda per l'Ajuntament de Barcelonala, i l'acord amb el Liceu perquè els assistents puguin veure a l'òpera La favorite per 50 euros.L'anàlisi de les principals conclusions d'edicions passades ha fet detectar els responsables del certamen que les principals cues es generaven en l'accés al recinte, de manera que en aquesta edició les polseres es podrà recollir des d'una setmana abans, al centre de Barcelona. Per fer possible un espai "amable" amb el públic, el Fòrum estarà distribuït en forma "d'arxipèlag", combinant els diversos escenaris amb zones d'oci (restaurants i comerços).L'escenari principal del festival tornarà a ser obra del director d'escena Lluís Danés. En aquesta ocasió, tindrà 100 metres quadrats més i buscarà ser la imatge d'una "catedral del mar" que donarà la benvinguda al certamen, segons ha explicat el mateix artista en la roda de premsa a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm. Concretament, serà un "pòrtic" presidit per dos cavallets de mar i un exèrcit de meduses fets amb paraigües que servirà de far.El cartell del Cruïlla l'encapçalaran el duet d'electrònica Justice, els padrins del Hip Hop The Roots, la nova estrella de l'electrònica Kygo, el projecte més personal de Pharrell Williams N.E.R.D, la banda Prophets of Rage, formada per membres de Rage Against the Machine, Audioslave, Public Enemy i Cypress Hill, i Jack White, la meitat de The White Stripes.La programació també inclourà les actuacions de Fatoumata Diawara, Camille, Seasick Steve, Bomba Estéreo, Soja i Gilberto Gil, un artista que celebrarà els 40 anys del disc Refavela acompanyat a l'escenari per Bem Gil, Chiara Civello, Mayra Andrade i Mestrinho. El gruix de la nòmina catalana i estatal arriba representada per Belako, Blaumut, Elefantes, Ramon Mirabet, Joan Dausà, La M.O.D.A., La Pegatina, Els Catarres, Lori Meyers, Mi Capitán i The New Raemon.

