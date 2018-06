Conesa farà bandera del «diàleg» al capdavant de Port de Barcelona

El relleu al Port de Barcelona ja és una realitat. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha oficiat aquest dimecres la cerimònia de relleu entre Sixte Cambra i Mercè Conesa a la presidència d'una infraestructura fonamental per a l'economia catalana. La transició entre Cambra i Conesa, actual presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de Sant Cugat del Vallès -dos càrrecs que deixarà en les properes setmanes, com va avançar-, es materialitzarà al juliol."Tanco una etapa en política municipal", ha destacat la dirigent del PDECat, que ha considerat el Port com una "ròtula" entre l'Estat, la Generalitat i la ciutat, i que per tant necessita molta "capacitat de diàleg" i de fer política al capdavant de la infraestructura. "El Port es construeix amb tots els actors", ha recalcat Conesa.Cambra ha arrencat agraint el suport dels tres presidents que ha tingut com a màxim dirigent del port -Artur Mas, Carles Puigdemont i Quim Torra- i ha volgut deixar clar que una de les seves prioritats ha estat el "compliment del marc legal". Dit això, el responsable de la infraestructura - esquitxat per la trama del 3% - ha indicat que el "camí recorregut és per estar satisfets", en la línia d'uns resultats "rècord". Poc després ja ha volgut felicitar Conesa pel nomenament, que es materialitzarà al juliol."És magnífic i fantàstic ser president del Port de Barcelona. T'ofereixo la meva col·laboració en aquest període de transició, i després em comprometo a ser discret", ha recalcat Cambra. Calvet ha pres la paraula abans que la futura presidenta per elogiar les xifres de creixement del port en passatgers i en contenidors."Una de les primeres coses que em van encarregar Artur Mas i Lluís Recoder va ser planificar com podien funcionar els organismes que depenen de Territori i Sostenibilitat", ha apuntat Calvet, en referència a la seva etapa com a secretari de Territori i Mobilitat, en els primers compassos del 2011. Calvet ha indicat que Cambra -amb qui ja es coneixia d'abans- responia a la necessitat de dotar el Port d'una importància estratègica en l'economia catalana. "Se li va demanar una cosa: que la infraestructura rutllés en si mateix i fes funcionar l'economia de Barcelona, de l'àrea metropolitana i del país", ha destacat el conseller, que ha recordat que en aquella etapa "de plom" degut a la crisi.La recuperació, ha indicat Calvet, també és gràcies a les ades del Port. "Estem parlant d'inversions i de la licitació i adjudicació d'infraestructures bàsiques que generen ocupació", ha recalcat el conseller, que també s'ha referit al creixement del turisme, del qual se sent "molt orgullós". "Cambra ha estat protagonista d'aquest paper", ha indicat el dirigent de Junts per Catalunya (JxCat), que ha volgut recordar que és Josep Rull, el seu antecessor en el càrrec, "qui hauria de ser aquí perquè té els drets polítics intactes".

