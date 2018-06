Els 10 punts clau per garantir la seguretat dels Jocs Mediterranis

1. Alerta terrorista: El pla director s'ha centrat en la situació actual de nivell 4 sobre 5 d’alerta terrorista.



2. Milers d'agents: Uns 4.000 agents policials i 1.400 efectius de seguretat privada formaran part de l'operatiu a Tarragona. Per cossos policials: Mossos d'Esquadra (2.400), Policia Nacional (300), Guàrdia Civil (350), Guàrdia Urbana (900 -una mitja diària de 80) i Policia portuària (30). Aquesta xifra s'ha d'acabar d'arrodonir amb els efectius que cada policia local hi destinarà.



3. Increment d'efectius policials a punts estratègics: Les zones d’especial influència, com són arribades i sortides de passatgers a l’aeroport de Barcelona i Reus, a les estacions de ferrocarrils i estacions d’autobusos seran reforçades amb més presència d'agents policials. Durant els pròxims dies es veuran més unitats de la Brimo i Arro per les seus.



4. Dispositius preventius de seguretat ciutadana: Els diferents cossos policials, coordinats amb seveis de seguretat privada i serveis d'emergència, realitzaran dispositius per garantir la seguretat a les seus de les competicions esportives.



5. Drons: Els Mossos utilitzaran drons que transmetran dades en directe als centres de comandament. Els actes més susceptibles de poder utilitzar aquesta nova eina policial són la inauguració i la cloenda dels Jocs Mediterranis, tot i que no poden ser els únics.



6. El Pla de Mobilitat: El pla elaborat té contemplades almenys 11 rutes segures per al trasllat d’esportistes i a altres col·lectius implicats en els Jocs.



7. Informació: Els diferents cossos policials faran difusió a través de les xarxes socials, d'informació de seguretat i consells per evitar ser víctimes de qualsevol il·lícit penal.



8. Evolució de l'operatiu: El dia 3 es va acabar la fase de prealerta i ara mateix es troba en alerta. Això suposa un augment de la presència policial i vigilància de les zones que han d'acollir proves dels Jocs Mediterranis. El dia 21 de juny, un dia abans que arrenqui la competició, es passarà a la màxima alerta fins a l'1 de juliol. Després es farà un seguiment, fins al 7 del mateix mes que es preveu que acabin de marxar els darrers participants, voluntaris, o altres col·lectius que s'han implicat en els jocs.



9. Seguretat també pel pla cultural: Els Mossos mantindran una especial vigilància i faran un seguiment dels diferents actes contemplats en aquest programa cultura, que s'allargarà fins a l'octubre.



10. Discreció: els diferents cossos de seguretat no volen ser els protagonistes durant aquests dies i asseguren que treballaran de forma discreta i que la voluntat és interferir

el mínim en el dia a dia dels ciutadans.