La moció de censura contra Dolors Sabater es votarà el 20 de juny

El ple de l'Ajuntament de Badalona en què es votarà la moció de censura contra l'actual alcaldessa de la ciutat, Dolors Sabater, es votarà el pròxim dimecres 20 de juny a les dotze del migdia, segons ha informat el consistori.El ple ha quedat convocat de forma automàtica després que el PSC hagi presentat l'escrit de la moció amb les catorze signatures dels regidors del mateix PSC, el PP i Cs. El secretari de l'Ajuntament ha acreditat el compliment dels requisits legals perquè es pugui debatre i ha convocat la sessió.A falta de quinze dies per al ple es manté la incògnita de quina serà la configuració del futur govern. El PSC no troba prou socis per formar una govern ampli i es veu abocat, ara per ara, a governar amb només tres regidors.

