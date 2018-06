El Parlament tomba la proposta del PP de retirar recursos als expresidents exiliats i condemnats

El PP ha fracassat en el seu intent de modificar l'estatut dels expresidents de la Generalitat per incloure que aquests perdin els seus recursos materials i personals si estan fora de Catalunya o en cas de ser condemnats. La majoria del Parlament ha entès que la iniciativa dels populars tenia com a objectiu clar impedir que Carles Puigdemont, en aquests moments a Berlín, i Artur Mas, condemnat pel 9-N a l'espera que la sentència sigui ferma.La modificació de l'estatut s'ha tramitat per lectura única però no ha prosperat perquè Junts per Catalunya, ERC, Catalunya en Comú-Podem i la CUP hi han votat en contra. El portaveu de PP, Alejandro Fernández, ha lamentat que la institució de la presidència de la Generalitat hagi arribat a les "quotes més altes de desprestigi" i ha acusat Quim Torra d'estar sotmès "al dictat d'un fugat de la justícia". El diputat ha insistit que davant d'una situació "grotesca" cal especificar legalment que un expresident només pot gaudir dels recursos com a tal si està físicament a Catalunya i té el currículum penal net.Ciutadans hi ha votat a favor, malgrat que el PP ha tombat les seves esmenes. Els d'Inés Arrimadas demanaven, entre altres coses, que es retiressin els recursos materials i personals als expresidents sense que les sentències hagin de ser fermes i i retornar-los un cop complerta la condemna. "Abans d'una sentència ferma és massa sever i retornar-los després de la condemna és massa bonista", ha argumentat Fernández. En tot cas, el diputat de Cs Nacho Martín Blanco ha demanat als independentistes que votessin a favor de la modificació perquè es basava en un "principi universalitzable de forma consistent". El diputat socialista Ferran Pedret sí ha considerat "raonable" que els expresidents hagin d'estar a Catalunya per poder disposar dels recursos, tot i que ha lamentat, com també ho ha fet Cs, que no s'hagi tramitat la modificació per procediment ordinari.El diputat de JxCat Eusebi Campdepadrós ha insistit Puigdemont és "el president legítim" i ha acusat els populars d'"anar a per ell". Ferran Civit, d'ERC, ha exposat que no tindria sentit que un expresident, si canvia de lloc de residència, perdi els recursos que li corresponen i ha preguntat al PP si estarien disposats a aplicar el que proposen als expresidents espanyols que cobren sobresous dels consells d'administracions d'empreses al mateix temps que reben recursos públics. "Es tracta d'una persecució política. No poden suportar que hi hagi exiliats que tinguin tractament d'expresident", ha afegit el diputat de la CUP Vidal Aragonès. La portaveu dels comuns, Elisenda Alamany, ha argumentat que els populars no són "precisament un exemple" de regeneració. "El seu partit s'ha dedicat a un saqueig de les arques públics per enriquir les seves butxaques i les dels seus amiguets", ha lamentat.

