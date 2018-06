El jutge Llarena rebutja la petició de Forcadell per apartar-lo del cas

El jutge Pablo Llarena ha rebutjat la petició de recusació que va presentar l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell. El magistrat instructor del Tribunal Suprem (qui era el primer que s'havia de pronunciar sobre la seva pròpia recusació) ha argumentat que la petició de Forcadell és "extemporània", ja que arriba sis mesos després de començar la investigació i "un frau processal", perquè el seu objectiu és apartar-lo del cas.L'expresidenta, pressa a Alcalà Meco, va presentar aquesta petició l'1 de juny passat . Si es recusés Llarena, la resta de magistrats haurien de revisar la instrucció feta per ell i, segons entén el magistrat, això "comprometria la seva imparcialitat".L'escrit, presentat per l'advocada de Forcadell, lamentava que el magistrat se situï com a "víctima" del procés independentista i faci servir arguments i criteris personals per justificar decisions contra els encausats, com les mesures cautelars.

