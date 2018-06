Toni Albà, a judici per injúries a jutges i cossos policials

El jutjat d'instrucció 5 de Vilanova i la Geltrú envia a judici Toni Albà per diverses piulades sobre jutges, fiscals i cossos policials espanyols. L'humorista s'enfronta a delictes d'injúries agreujades per, concretament, sis publicacions que feien referència a la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, que instrueix la causa contra el major dels Mossos Josep Lluís Trapero i altres membres del cos policial, els magistrats del TC i el difunt fiscal general de l'Estat José Manuel Maza.Els delictes pels quals se'l jutjarà poden comportar penes de multa de fins a 14 mesos. L'humorista, en la seva darrera declaració als jutjats, va defensar que els comentaris s'emmarcaven en la comèdia. El jutge, però, considera que les publicacions tenen "prou potència ofensiva" per "atemptar" contra "l'honor i el crèdit" de les persones i institucions "ofeses".En aquestes piulades, Albà titllava els cossos de seguretat de l'Estat de "banda de terrorisme"; la Guàrdia Civil de "feixistes uniformats"; i les administracions de justícia de "terroristes protegits per terroristes".​En un inici, Albà va afirmar a diversos mitjans que desconeixia els motius de la investigació però que a l'informe de la policia espanyola hi havia fotografies d'ell vestit de rei Felip V, un dels personatges que imita. "Poca feina deuen tenir si es dediquen a perseguir pallassos", va afirmar.Ara, el jutge dona trasllat a les parts per tal que presentin els seus escrits d'acusació.

