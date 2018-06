El TC tramita un recurs de Cs contra l'aprovació al Parlament de la llei del referèndum

El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit un recurs d'empara presentat per diputats de Ciutadans al Parlament que demana tombar els acords de la Mesa i de la cambra catalana que van permetre tramitar i aprovar la llei del referèndum el passat 6 de setembre. El tribunal reconeix que ha d'estudiar el recurs per "l'especial transcendència constitucional" perquè l'assumpte recorregut "pot tenir conseqüències polítiques generals".A la providència es dona un termini màxim de 10 dies al Parlament perquè remeti els acords del ple on, segons apunta el tribunal, "s'alterava l'ordre del dia i la supressió dels tràmits reglamentaris i legals preceptius". També reclama acords de la Mesa d'aquell mateix ple. També dona deu dies perquè d'altres parts puguin comparèixer a la causa. Al febrer, el tribunal ja va donar la raó al PSC –que havia presentat també un recurs d'empara similar- i va declarar nul l'acord de la mesa del Parlament que va permetre la tramitació i l'aprovació de la llei del referèndumEl TC estudiarà el recurs de Cs que va recórrer a l'alt tribunal en empara per demanar que anul·li els acords de la mesa i el Parlament del dia 6 de setembre, que van permetre aprovar la llei del referèndum. Ara, un cop admès a tràmit, el tribunal haurà de resoldre'l i entrar en el fons de la qüestió.

