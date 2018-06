Troben un cadàver en avançat estat de descomposició a 60 milles de la costa de Castelló

La Guàrdia Civil de Castelló ha localitzat un cos sense vida a 60 milles de la costa de la província de Castelló, concretament entre les illes Columbretes i l'illa de Mallorca. El cadàver es troba en avançat estat de descomposició i ha estat traslladat a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Castelló. El cas també s'ha remés al Jutjat d'Instrucció de guàrdia de Castelló.La identificació forense, que encara pot tardar uns dies, servirà per determinar si es tracta del pescador de 32 anys i nacionalitat senegalesa que va desaparèixer, el passat 15 d'abril, al delta de l'Ebre. L'home va sortir amb la seva barca des del port municipal de Deltebre per anar a calar cap a la zona Marquesa, però no va tornar. L'operatiu de recerca per mar, terra i aire, durant quatre dies, no va donar cap resultat.

