SMATSA va contractar detectius privats per «enregistrar» actes de l'Ajuntament de Sabadell

L'estira i arronsa entre l'Ajuntament de Sabadell i la concessionària de la neteja viària i recollida de residus, SMATSA, ha viscut un nou episodi. Després de les declaracions, en qualitat d'investigats, davant la titulat del Jutjat d'Instrucció número 3 de Sabadell de l'alcalde de Sabadell, Maties Serracant , i els regidors Lluís Perarnau Xavier Guerrero , entre d'altres, una nova polèmica esquitxa l'empresa i les seves relacions amb l'Ajuntament: ara s'ha fet públic que l'empresa ha contractat els serveis d'una agència de detectius privats, segons avança el setmanari La Directa Segons ha confirmat la concessionària a, la companyia ha contractat la successora de Método 3 per espiar activitats del consistori, concretament Marco & Co, que dirigeix Francisco Marco. El gerent d'SMATSA, Eugenio Díaz, ho confirma, però matisa que era per "enregistrar" actes públics del consistori i dels seus regidors. "No era cap secret", determina i continua, "diria que va estar en tres actes. En tots aquells que vam tenir coneixement".Díaz precisa que, després de la roda de premsa del 18 de gener de 2017, que van acusar la concessionària d'inflar els costos del servei , va optar per contractar els serveis de l'empresa, especialitzada en la investigació privada. "És legal, perquè vam demanar assessorament i ha servit com a prova inculpatòria. Havíem de provar el que havien dit en públic", en al·lusió a la querella interposada contra l'Ajuntament. "El fet que ho faci un professional et faculta i t'habilita per presentar-ho davant d'un jutge", afegeix.El gerent, però, no concreta la factura que ha pagat, però apunta que "no ha estat ni un terç del que han costat alguns serveis legals contractats" per l'Ajuntament.El portaveu i primer tinent d'alcalde, Joan Berlanga, manifesta sorpresa i "estupor" per la publicació del reportatge i lamenta que SMATSA "utilitzi aquest tipus de metodologia". Tot i així, espera escoltar la versió de l'empresa i insisteix que el govern municipal "no té res a amagar i continuarà treballant per assumir la responsabilitat en el rendiment de comptes i l'encàrrec de transparència de la ciutadania".D'altra banda, el gerent de la concessionària, que durant les jornades de declaracions als Jutjats de Sabadell no ha volgut posicionar-se i, en aquest sentit, remarca "el respecte" a la justícia, sí s'aventura a predir que no s'arxivarà la causa.Díaz recorda que la querella ha passat "quatre filtres": l'admissió a tràmit, l'informe favorable de fiscalia, l'obertura de diligències per part de la jutge i la citació, en qualitat d'investigats, de l'alcalde i dels regidors, entre d'altres.

