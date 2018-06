​El govern de Colau aplana el terreny per municipalitzar l'aigua

El govern d'Ada Colau segueix preparant el terreny per impulsar la municipalització de l'aigua si el Tribunal Suprem acaba confirmant les quatre sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del març del 2016 que, segons ressalten des de l'Ajuntament de Barcelona, anul·laven la constitució de la societat mixta de l'aigua per prestar el servei a domicili a l'àrea metropolitana . Agbar té un 70% de la societat; Criteria (La Caixa), el 15%, i l'Àrea Metropolitana (AMB), el 15% restant. La sentència del Suprem s'espera per a finals d'any.Un informe jurídic municipal ha corroborat que Aigües de Barcelona no tenia contracte per la prestació del servei abans de la creació el 2013 de la societat público-privada, per la qual cosa "no tenia dret a exclusivitat" per integrar-la i s'hauria de procedir a una licitació oberta o a la gestió pública del servei, segons el regidor d'Aigua i Energia, Eloi Badia. A més, el consistori ha insistit en el que ja va concloure l'Àrea Metropolitana (AMB), i és que Agbar va sobrevalorar en més de 346 milions d'euros els actius que va aportar a la societat mixta.Agbar va xifrar-la en 476 milions, mentre que l'AMB la va rebaixar a 129 milions, dels quals l'Ajuntament calcula que 41 milions correspondrien a la capital catalana. Badia, que també és vicepresident metropolità, assegura que és l'única indemnització que correspondria a Agbar de les canonades i dipòsits que estan el municipi barceloní en cas que es liquidés la societat público-privada i s'obrís un nou escenari, com el d'una gestió pública. Seria els de les instal·lacions pendents d'amortitzar.Aquests diners, que hauria d'abonar l'AMB, seria pels actius fins al 2013, i en tot cas a l'import de la indemnització encara s'hauria d'afegir el càlcul corresponent a partir d'aquell any, que no s'ha realitzat a l'espera del que determini la sentència. Tenir el càlcul dels actius és un pas previ important a qualsevol canvi de la gestió a l'hora de determinar les indemnitzacions. Agbar ha arribat a estimar en 1.000 milions d'euros la indemnització que hauria de rebre si es municipalitza l'aigua , dels quals uns 500 serien pels diners que deixaria de guanyar l'empresa.A l'Ajuntament subratllen que Aigües de Barcelona havia estat prestant el servei d'aigua a domicili sense títol habilitant. Malgrat això, el 2012 va aportar uns títols que es consideraven habilitants per justificar la manca de concurrència pública a l'hora de constituir la societat mixta de l'aigua. Al consistori consideren que la inexistència d'un contracte previ implicava que la prestació del servei es feia a precari, per la qual cosa la valoració dels actius s'hauria de fer sobre el patrimoni existent en aquell moment –i encara no amortitzat-, i no incloure-hi els beneficis a futur, o sigui no afegir el lucre cessant.Per a Badia, amb l'informe jurídic municipal i la valoració dels actius "s'aclareix molt l'escenari" i ja es disposen de "moltes eines" per preparar el terreny de cara a decidir si s'emprèn una gestió pública de l'aigua. "Clarament tindrem un terreny de joc que podrem decidir quin és el model de gestió més interessant per a la ciutadania", ha subratllat. Aquesta decisió es volia sotmetre al parer de la multiconsulta que Colau volia celebrar abans de l'estiu, però el ple la va tombar i s'està explorant com rectificar aquell acord a instàncies de les entitats que van impulsar la multiconsulta . Agbar també ha recorregut per evitar que es pregunti sobre la gestió pública de l'aigua.El regidor ha insistit en el fet que Aigües de Barcelona "tota la vida ha estat sense contracte", i considera que es demostra que la societat mixta "tenia peus de fang". Assegura que no és l'Ajuntament qui està marcant el ritme de la seva voluntat municipalitzadora del servei, sinó que són els tribunals. "Nosaltres només estem acatant", ha remarcat. El darrer capítol de la pugna amb Agbar ha estat l'intent de l'empresa d'evitar amb un recurs contenciós administratiu que l'Àrea Metropolitana valorés els actius, però un jutge ha denegat les mesures cautelars urgents que havia demanat la companyia amb la intenció que no es tirés endavant l'expedient.

