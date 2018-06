Zoido s'acomiada per carta de la policia espanyola (i comet una garrafal falta d'ortografia)

Muchas gracias a todos los hombres y mujeres que forman o han formado parte de la @policia porque gracias a su profesionalidad, compromiso y vocación los españoles están seguros. Mucha suerte a todos y gracias por vuestra ayuda. pic.twitter.com/q5gWBJmqmm — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 6 de juny de 2018

Juan Ignacio Zoido serà recordat, entre altres motius, pel desplegament de milers de policies a Catalunya per tal d'aturar la celebració del referèndum del passat 1 d'octubre. El ministre d'Interior en funcions treballa intensament aquestes darreres hores per fer un "traspàs exprés" de cartera amb el nou ministre socialista. Precisament, aquest dimecres, Zoido s'ha volgut acomiadar del cos de la policia espanyola. Ho ha fet per carta.En l'escrit, compartit per ell mateix a la xarxa, agraeix als agents la seva "professionalitat, compromís i vocació" per garantir la seguretat dels ciutadans d'Espanya. Al final de la missiva Zoido desitja que "los ángeles custódios os protejan y a nuestros familiares". Als usuaris de Twitter, però, no els hi ha passat per alt una garrafal falta d'ortografia: Zoido ha escrit "ha nuestros familiares".El detall que ha detectat la xarxa es pot veure en la fotografia de la carta, compartida pel mateix ministre.

