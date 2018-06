VÍDEO Les set noies investigades per tallar el tren el 8-M defensen que estaven en un context de vaga general

VÍDEO Les set noies investigades per tallar @FGC a Sant Cugat el #8M defensen que estaven en un context de vaga general. Aquest dimecres tenien cita per declarar als Jutjats de Rubí @VagaFemSTChttps://t.co/B28Zfs6W0A pic.twitter.com/8xgicMRuVq — NacióSabadell (@NacioSabadell) 6 de juny de 2018

Han lluït samarretes de suport Foto: Albert Hernàndez

Les set noies acusades de desordres públics pel tall de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a Sant Cugat, durant la vaga feminista del passat 8 de març , han comparegut aquest dimecres als Jutjats de Rubí. Tot i així, s'han acollit al dret de no declarar al considerar que estaven en un context de vaga general."És un atac a totes les dones que vam sortir al carrer", ha dit una de les membres del Comitè de Vaga del 8 de març, Marta Padrós, i ha afegit, "seguim defensant els objectius polítics de la vaga general feminista".Padrós ha explicat que FGC s'ha personat com acusació particular i "ens ha demanat una responsabilitat civil de 26.000 euros" entre les set noies. Ha recordat que la protesta, a més d'estar en un context d'aturada general, era per "posar en qüestió que no apliquen polítiques de gènere", ja que, com ha remarcat, "és un àmbit, els dels mitjans de transport públic, on també hi ha assetjament a les dones".Les set noies han estat citades per declarar, igual que ho van fer unes altres tres la setmana passada a Burgos i també aquest dimecres, però a Gijón, tres més per "reivindicar-nos", ha criticat. Un grup, d'una vuitantena de persones, ha donat suport a les set investigades a les portes de les dependències judicials.

