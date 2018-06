El Festival de Sitges homenatjarà Peter Weir, director d'«El show de Truman»

Peter Weir, un dels referents del cinema contemporani, rebrà el Gran Premi Honorífic del Sitges - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya , que enguany se celebrarà del 4 al 14 d’octubre, amb la inauguració de nou en dijous. El cineasta australià és mundialment conegut per títols com Único Testigo (1985), El Show de Truman (1998) o Los coches que devorararon París (1974).“Amb el Show de Truman, Peter Weir d’alguna manera es va avançar al que tenim ara, una televisió invasiva", assegura Àngel Sala, director del festival de cinema més important de Catalunya, mentre subratlla que això "és un dels trets que volem destacar de la seva figura".A banda de Weir, el proper festival de Sitges tindrà una destacada presència femenina. L’actriu nord-americana Pam Grier, estrella del cinema d’acció i exemple de lluita constant, rebrà el premi Màquina del Temps. Habitual en cintes blaxploitation dels anys setanta –com Foxy Brown (1974) o Sheba Baby (1975)–, l'actriu va assolir fama mundial en protagonitzar Jackie Brown (1997), de Quentin Tarantino, després d’algunes aparicions a films com Mars Attacks!, de Tim Burton. També ha participat en sèries com Miami Vice, El príncep de Bel-Air o The L Word.L’organització també ha donat a conèixer la imatge del cartell, de nou creat per l’agència China, i que fa amb un clar homenatge a la figura d’Stanley Kubrick amb el misteriós monòlit de 2001: Una odissea de l’espai. D’un altre banda es tractarà el cinema fantàstic sorgit l’any 1968, com la fonamental La noche de los muertos vivientes, de George A. Romero. De l’altra, Sitges celebrarà el 40è aniversari de l’estrena de La noche de Halloween, el popular film de John Carpenter, i el bicentenari del mite de Frankenstein.

