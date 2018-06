El TC insta el Suprem a revisar la presó provisional de Turull i Rull

El ple del Tribunal Constitucional ha acceptat a tràmit el recurs d'empara presentat per Jordi Turull i Josep Rull contra la decisió del Tribunal Suprem de mantenir-los en presó provisional. Segons les seves defenses, hi ha un motiu d'especial "transcendència constitucional" que és la vulneració d'un dret fonamental com el de participació política i tenir un jutge imparcial. Ara, la sala penal del Suprem té un termini d'un màxim de deu dies per donar resposta al recurs.Per altra banda, el ple del Constitucional ha denegat la petició de Turull i Rull que instaven el govern espanyol a publicar al DOGC el seu nomenament com a consellers del Govern. El lletrat Jordi Pina considerava que mantenir-los en presó preventiva i evitar que fossin consellers suposava diverses vulneracions de drets fonamentals com la llibertat, la participació en assumptes públics i l'accés a càrrecs públics, entre d'altres.Tots dos estan empresonats a Estremera des del passat 23 de març per ordre del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. El passat 17 de maig, la sala d'apel·lacions d'aquest mateix tribunal ja va denegar-los la llibertat.

