Un arbre cau sobre un autobús de línia a Barcelona

Les tempestes que van acompanyades de vent han fet caure un arbre a sobre d'un autobús de la línia H12 a Barcelona. @BCN_Bombers està retirant l'arbe. No hi ha ferits. #ProteccioCivil Alerta #INUNCAT pic.twitter.com/rMM60VRkWc — Protecció civil (@emergenciescat) 6 de juny de 2018

Se ha caído un árbol encima de un autobús delante de la oficina 😱 pic.twitter.com/YuD9Y5FEXq — Dani Gimeno (@DanGimeno) 6 de juny de 2018

Que miedo!!Abajo de mi casa por un golpe de aire bestial con tormenta,se ha caído un árbol encima de un autobús!!Muy fuerte!😳 pic.twitter.com/ebNGTDpffo — EuroviSilvia🌹 (@EuroviSilvia) 6 de juny de 2018

Accident greu a Barcelona a la Gran Via de les Corts Catalanes amb Marina. pic.twitter.com/WwJZ6r2YYI — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) 6 de juny de 2018

La tempesta que cau a Barcelona aquest dimecres està provocant problemes amb el trànsit. Un d'ells s'ha produït a la Gran Via, a la cruïlla amb el carrer Marina, on un arbre ha caigut sobre un autobús de línia H12 de TMB a Barcelona, sense deixar ferits. Segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona a, hi ha dotacions del SEM i un carril tallat per tasques d'emergències.Diversos usuaris de Twitter n'han penjat instantànies a les xarxes socials.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)