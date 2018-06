El moviment contra el top manta de Barcelona exigeix solucions a Colau

La Plataforma d'Afectats pel Top Manta ha presentat aquest dimecres un requeriment contra l'Ajuntament de Barcelona per reclamar amb caràcter urgent una resposta efectiva davant la venda ambulant irregular abans d'estiu. Ho ha dit el seu portaveu, Fermín Villar, que ha exigit al govern d'Ada Colau complir la normativa existent, que no permet l'ocupació no regulada de la via pública ni fer-hi negocis privats.El requeriment, signat per 28 entitats, exigeix al govern municipal adoptar mesures urgents per exigir el compliment de les ordenances municipals, reglaments i lleis que estableixen que aquestes activitats a la via pública són il·legals i il·legalitzables.Acompanyat per membres de la plataforma, Villar ha demanat un pacte polític de ciutat amb tots els grups municipals per aportar solucions definitives abans de l'estiu, ja que el top manta, diu, representa un greuge, satura l'espai públic i implica explotació de persones. En aquest sentit, ha recordat que la presència de manters no beneficia ningú, tampoc els venedors, i ha demanat combatre el fenomen "amb prevenció, i no repressió"."Sembla que aquest assumpte no és una prioritat per a l'Ajuntament", ha lamentat Villar, que ha demanat que els venedors respectin les normes, igual que els restauradors i els comerciants, que han de retirar terrasses i no poden col·locar elements fora de la botiga.

