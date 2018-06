L'Audiència Nacional allarga la instrucció del cas dels papers de Bárcenas fins el 2020

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha acordat prorrogar la instrucció de la peça separada de la trama Gürtel que afecta els papers de Bárcenas fins al 28 d'agost de 2020. D'aquesta manera, el jutge accepta la petició d'Izquierda Unida -que exerceix acusació popular- i reconeix que la causa involucra una "gran quantitat d'investigats" i que això pot fer que calgui fer noves proves i anàlisis "d'abundant documentació".De la Mata, a més, pren la decisió de demorar la instrucció fent cas omís del criteri de la Fiscalia que s'oposava a allargar el procediment. La decisió es pren el dia que acaba el termini que la Sala Penal va donar per investigar la causa principal de la Gürtel, i que afecta també la peça separada dels papers de Bárcenas.A la interlocutòria, el jutge reconeix que cal continuar instruint aquesta peça perquè el cas "implica una gran quantitat d'investigats, tant persones físiques com jurídiques", i que això pot exigir la realització de noves proves que comportin analitzar "documentació abundant i anàlisis complicats".La investigació es va obrir arran de les obres a la seu del PP del carrer Gènova. Posteriorment, es va reobrir després de la confessió del cap de la trama Gürtel, Francisco Correa, que al judici va admetre pagaments de comissions a l'extresorer Luís Bárcenas, empresonat des de la setmana passada per la sentència de la primera època de la Gürtel.

