Torra: «Que Borrell sigui ministre és una pèssima notícia»

"Que el senyor Borrell sigui ministre no és una mala notícia, és una pèssima notícia". Així ha valorat el president de la Generalitat, Quim Torra, la triar del ministre d'Exteriors que ha fet el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El dirigent socialista català ha estat una veu especialment bel·ligerant contra l'independentisme en els darrers mesos, durant els quals ha participat en actes de Societat Civil Catalana. "Podria fer el que s'ha fet amb mi en les últimes setmanes", ha dit Torra referint-se al reguitzell de declaracions polèmiques que ha fet el dirigent socialista.Que Borrell genera anticossos en el sobiranisme és una evidència i precisament per això Torra ha preguntat als diputats socialistes si pensen com el futur ministre sobre el dret a l'autodeterminació. Des dels seus escons, alguns diputats han respost afirmativament amb el cap. Durant el torn de rèplica, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha respost al president que Borrell "és ciutadà de Catalunya" i "l'home que va assolir el màxim ús de la cambra al Parlament Europeu".A les crítiques de Torra s'hi ha sumat la CUP, que ha recordat que Borrell va acompanyar a la presó els condemnats Rafael Vera i José Barrionuevo -dos dels responsables polítics dels GAL- durant els anys noranta. Natàlia Sànchez, diputada anticapitalista, ha recordat que l'ara ministre d'Exteriors va situar la defensa de Vera i Barrionuevo com una part principal del seu "projecte de futur".Què pensa Sánchez sobre el dret a l'autodeterminació és una de les qüestions que Torra pensa plantejar en la primera reunió que mantindran. També li demanarà quina opinió té sobre drets civils i llibertats, així com la recuperació de les 16 lleis socials suspeses pel Tribunal Constitucional.Torra ha insistit que és especialment important determinar "quin projecte té" Pedro Sánchez per a Catalunya, si el que va donar suport al 155 o el que dubtava que els dirigents independentistes hagin comès un delicte de rebel·lió. "Tot allò que pugui ajudar perquè Espanya avanci republicanament, nosaltres hi serem", ha dit.

