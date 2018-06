Òmnium insta Societat Civil Catalana a reunir-se amb Cuixart a la presó

🔸 @omnium sempre hem estat oberts al diàleg amb tots els demòcrates que rebutgin la violència. Malauradament, la conversa s’hauria de produir a Soto del Real. Si li autoritzen la visita, el president @jcuixart els rebrà per explicar-los en primera persona la repressió de l'Estat — Òmnium Cultural (@omnium) 6 de juny de 2018

Òmnium Cultural ha respost aquest matí l'oferta de Societat Civil Catalana a les entitats sobiranistes de reunir-se "per rebaixar la tensió". El col·lectiu unionista ha llançat aquesta proposta públicament en un acte a Madrid.Hores més tard, Òmnium ha respost instant a SCC a visitar el seu president, Jordi Cuixart, a la presó per conèixer de "primera mà" la repressió de l'Estat: "Sempre hem estat oberts al diàleg amb tots els demòcrates que rebutgin la violència. Malauradament, la conversa s'hauria de produir a Soto del Real. Si li autoritzen la visita, el president Jordi Cuixart els rebrà per explicar-los en primera persona la repressió de l'Estat".

