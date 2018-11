Sindicats: el punt dèbil de l'independentisme

Quim Torra, amb Javier Pacheco (CCOO) i Camil Ros (UGT) Foto: Govern

UGT i CCOO mantenen relacions "cordials" amb l'independentisme, però admeten que tenen més afinitat amb aquells partits amb els quals tenen proximitat ideològica





Amb tot, la relació amb els partits polítics és "cordial". Els dos grans sindicats mantenen relacions institucionals amb totes les formacions, però admeten que, per proximitat ideològica, tenen més afinitat amb els partits d'esquerres. Aquesta bona relació, remarquen, no té res a veure amb el debat independentista, sinó "amb l'agenda social que defensa cada partit".



Des d'UGT celebren, per exemple, la predisposició d'alguns partits independentistes a l'hora de defensar reivindicacions compartides amb el sindicat. "Sembla que el govern de Torra vol donar més pes a l'agenda social. Ho agraïm, però veurem si es compleix", diu Papiol.

Els familiars de Sànchez i Cuixart, a l'escenari on ha clos la manifestació Foto: Adrià Costa L’independentisme, "d'esquenes al món del treball"

CCOO i UGT han rebutjat l’estratègia unilateral adoptada per l’independentisme, un posicionament que aquests últims mesos ha disgustat els sectors sobiranistes de les dues organitzacions. Baptista Silanes, membres dels independentistes de CCOO, lamenta en declaracions a aquest diari que, des de l’independentisme no s’ha treballat prou bé l’espai sindical i admet que, durant anys, una part del moviment "ha viscut d’esquenes als sindicats i al món del treball". En concret, "la seva part més dretana".



En aquest sentit, l’estratègia passa, segons Silanes, per treballar conjuntament amb els centres de treball perquè hi penetri el moviment independentista. Explicar els beneficis de la República -per exemple, unes polítiques socials més bones o evitar que les tombi el Tribunal Constitucional- i deixar de banda la qüestió més identitària i nacionalista. "Amb aquests arguments no convenceràs la gent que falta", insisteix. En canvi, explicant i "venent bé" el que es pot fer amb un estat propi en matèria de lleis socials i favorables als treballadors, sí. "Ampliar la base i fer República va per aquí", assegura.



També Jordi Carro, delegat sindical de la UGT, considera que l’independentisme s’ha d’explicar millor, especialment en aquelles comarques on hi ha menys simpatia per a aquesta opció. "El problema és que la capacitat de permeabilitat del moviment és menor en determinades comarques", explica. És per això que el repte de l’independentisme ha de ser treballar en aquests territoris i explicar millor, com també apuntava Silanes, els beneficis de la República.



"El projecte és bo, però s’ha d’explicar com millorarà la vida de les famílies, com canviarà els convenis dels treballadors… Ningú no negarà un projecte que pugui millorar la situació de la gent", insisteix.

Un participant de la mobilització independentista convocada per Alcem-nos Foto: ACN

Intersindical-CSC, el sindicat independentista comença a créixer



En aquest mapa, la Intersindical-CSC sembla erigir-se en el sindicat d’esquerres i nítidament independentista. El seu diagnòstic apunta que, en els últims anys, hi ha hagut un canvi en el panorama polític i social del país que ha permès l’aparició de nous actors rellevants. Des de l’entrada de la CUP al Parlament fins al creixement de l’ANC i Òmnium, que les ha convertit en les dues principals entitats del país.



Amb més de 3.000 afiliats, la Intersindical ha experimentat un creixement des de la tardor passada, aspira a arribar als 4.000 a finals d’any i afronta amb "bones perspectives" el gruix de les eleccions sindicals que arrenquen aquestes setmanes a sectors tan rellevants com el públic o el dels serveis financers.



Els models basc i gallec



Un dels errors de l’independentisme, a parer de la Intersindical-CSC, ha estat no apostar per un sindicalisme propi, com sí que han fet als països o territoris com el País Basc o Galícia, on ELA, LAB i la CIG són centrals majoritàries. Això l’ha allunyat dels centres de treball i ha deixat el protagonisme als sindicats estatals, que "han jugat un paper com a mínim equidistant" respecte el procés sobiranista.



És més: segons denuncia Sergi Perelló, les principals organitzacions han dut a terme "un boicot actiu" contra el procés "per un component ideològic i polític". Un exemple es pot trobar en la vaga del 8-N, quan els grans sindicats deien als treballadors que era il·legal i Foment la va portar al TSJC.



Sigui com sigui, el sindicat és optimista en el sentit que considera que ara hi ha una oportunitat perquè el moviment sobiranista penetri en les empreses i el sindicalisme acompanyi "la centralitat política del país". Amb un profund sentiment de classe i republicà, defensen que cal un canvi de model sindical, que sigui de proximitat i actuï com a contrapoder davant "dos grans sindicats molt desprestigiats per les vuit reformes laborals que porten a l'esquena".



Amb tot, llança una advertència als principals partits independentistes -CUP, ERC i Junts per Catalunya, formacions amb qui la Intersindical té una relació més fluïda-: qualsevol estratègia que passi per una nova aposta pel règim del 78 serà un error i no tindrà recorregut.

La presència d'UGT al Govern Els dos grans sindicats, CCOO i UGT, tenen presència als Departaments, però ressalta especialment la d'UGT, que ha entrat amb força al govern de Quim Torra. El conseller de Treball, Chakir el Homrani, va ser el portaveu nacional d'Avalot, la branca juvenil del sindicat, i el seu cap de gabinet és Òscar Riu, qui fins fa poc havia estat secretari del Vallès Oriental i liderat els joves d'UGT. Un dels assessors de la conselleria és José Rodríguez, Trinitro, que va ser responsable de xarxes del sindicat. També és al Govern Laura Pelay, fins fa pocs mesos membre del secretariat nacional i ara secretària general de la consellera de Salut, Alba Vergés. Amb anterioritat, altres dirigents d'UGT han tingut càrrecs de primer ordre, com l'exconsellera Dolors Bassa, ara a la presó, que va ser secretària general del sindicat a les comarques gironines, o l'exconsellera Neus Munté, que va formar part de la direcció d'UGT a Catalunya i és candidata del PDECat a Barcelona. 