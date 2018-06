Torra convida Arrimadas a visitar Forcadell i Bassa a la presó

"Aquest no és el Govern que legítimament governava al país. L'article 155 el va expulsar, i ara aquest executiu torna per fer-lo fora", sosté Torra

Quim Torra, acompanyat dels dirigents de JxCat, es dirigeix a l'hemicicle Foto: ACN

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha convidat Inés Arrimadas, líder de Ciutadans, a visitar amb ell Carme Forcadell i Dolors Bassa a Alcalá Meco. En aquests termes s'ha expressat durant el debat al Parlament sobre la formació del nou Govern, durant el qual Arrimadas ha acusat Torra de representar només "els del llaç groc" . La líder de Ciutadans ha exigit al president que retirés la pancarta amb el símbol per a l'alliberament dels presos i el retorn dels exiliats, però Torra s'hi ha negat."Justícia i no escarment, això és el que significa el llaç groc", ha recalcat. "Si pensen que per portar el llaç groc, no aspiro a representar a tots els catalans, estan equivocats. No despenjaré la pancarta del Palau de la Generalitat. Ja no és pels presos polítics, també és per cantants", ha destacat el dirigent independentista, que ha instat Arrimadas a celebrar un debat sobre la situació dels presos.En el torn de rèplica, Arrimadas ha esquivat l'oferiment de Torra i, en canvi, ha insistit en la suposa fractura que implica la simbologia independentista i el pensament de membres del Govern. "Els que no portem un llaç groc no tenim humanitat?", ha expressat la dirigent de Ciutadans. "El Palau de la Generalitat no és seu, és de tots", ha afegit. "Recordarem els seus articles xenòfobs i supremacistes tota la legislatura", ha reblat.Torra ha carregat contra el paper "nefast" del 155, ha situat els "drets socials com a motor del canvi republicà" i ha defensat la posada en marxa de l'Assemblea de Càrrecs Electes com una de les prioritats de la legislatura. També ha reclamat la fi de la intervenció de les finances catalanes en els termes fixats per Cristóbal Montoro el 2015, i ha avisat que la democràcia "no es rendirà", en referència al diàleg amb el govern espanyol liderat per Pedro Sánchez: "No hem vingut aquí a rendir-nos"."Per part meva, la predisposició al diàleg no fallarà mai", ha recalcat el dirigent de Junts per Catalunya (JxCat), que ha anunciat la posada en marxa de la ronda de contactes amb tots els dirigents de l'oposició. Malgrat això, Torra ha alertat que el diàleg no implica la renúncia total d'una de les parts. "Això no es demana en lloc del món", ha dit. Els primers en passar pel Palau de la Generalitat seran Inés Arrimadas i Miquel Iceta, a partir d'aquest divendres.En resposta a Miquel Iceta, primer secretari del PSC, ha indicat que hi haurà tres assumptes a plantejar davant Sánchez: quina opinió té sobre drets civils i llibertats, la voluntat de recuperar les 16 lleis suspeses pel Tribunal Constitucional, i el seu posicionament sobre el dret d'autodeterminació de Catalunya"Aquest no és el Govern que legítimament governava al país. L'article 155 el va expulsar, i ara aquest executiu torna per fer-lo fora", ha ressaltat Torra, que ha citat Carles Puigdemont ja des del primer moment per recordar que ell va prendre possessió un dimarts i que dijous ho van fer els consellers. En el cas del nou president, però, van passar dues setmanes i dos dies entre un i altre acte. "S'han vetat persones amb els drets polítics intactes, i per això vaig presentar una querella contra Mariano Rajoy i Soraya Sáenz de Santamaría", ha recordat Torra.Segons ell, durant l'aplicació del 155 hi ha hagut una "manca d'impuls polític" evident. Els primers contactes dels nous consellers amb els departaments ha servit per constatar l'impacte del 155, amb el "qüestionament constant" de les ordres i creant un "dany" que avaluarà un comissionat específic. "L'Estat vol laminar constantment l'autogovern, i aquest comissionat farà un pla de xoc per reparar els efectes de la intervenció", ha ressaltat Torra, que ha acusat Enric Millo de mentir en dir que amb el 155 ha funcionat millor a Catalunya. "Però no, ha estat nefast", ha apuntat el president."Si els serveis no s'han vist afectats ha estat pels servidors públics", ha apuntat el dirigent de JxCat, que també ha reiterat la posada en marxa de l'oficina de drets civils. Una de les primeres decisions que s'han pres al Govern ha estat la creació de l'oficina del president i del vicepresident, que van ser fulminades per l'Estat.Pel que fa a la presència internacional de la Generalitat, Torra ha situat com a "imprescindible" la presència de Catalunya en organismes multilaterals, i ha indicat que se seguirà amb iniciatives empreses per Raül Romeva en l'anterior legislatura, com ara el registre dels catalans que viuen a l'estranger. El president ha anat desgranant les novetats competencials -processos electorals a Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, afers religiosos a Justícia, habitatge a Territori- de l'executiu, que incorpora canvis respecte del 2016.Torra ha indicat que durant tota la legislatura hi haurà contacte permanent amb els membres de l'anterior Govern, i s'ha congratulat de la paritat del nou executiu, que no es va complir fins que va renunciar als consellers empresonats i exiliats. Ha defensat, en aquest sentit, una orientació "feminista" de les polítiques.

