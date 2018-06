Un astronauta, nou ministre de Pedro Sánchez

Margarita Robles, portaveu del PSOE al Congrés. Foto: Europa Press

Lleó, 1956. Robles va ser la primera dona a arribar al Tribunal Suprem. Es va donar a conèixer en la darrera legislatura de Felipe González, quan va ser nomenada secretària d'Estat de Justícia i Interior, com a número dos del ministre Juan Alberto Belloch. Va demostrar dots polítiques a l'enfrontar-se al llast d'Interior, departament desprestigiat després de les accions del GAL i l'actuació dels ministres Barrionuevo i Corcuera. Va tallar el flux dels fons reservats per als baixos fons, però no va poder impedir l'ascens a general de Rodríguez Galindo, implicat en el cas de Lasa i Zabala. Robles va ordenar aclarir l'assassinat dels dos membres d'ETA. Després del seu pas pel poder, va tornar a la judicatura. Com a membre del CGPJ, va ser molt activa en les intrigues internes del Consell, des d'on es va enfrontar a Baltasar Garzón, en aliança amb la dreta judicial. Sánchez la va recuperar per al seu equip al Congrés. Fent-se càrrec d'Interior, torna a una casa que coneix prou bé. I resta al marge de Justícia, on s'havia implicat en diverses polèmiques internes amb els seus companys de gremi.