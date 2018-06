Albiol retreu a Torra que el Govern estigui «segrestat» per Puigdemont

El PP ha posat en dubte el lideratge del president de la Generalitat, Quim Torra, en la sessió parlamentària per presentar el nou Govern . El líder dels populars, Xavier García Albiol, ha insistit que l'executiu de Torra està "segrestat" per Carles Puigdemont. El dirigent popular ha afirmat que la composició del Govern és "una segona o tercera opció" del pla del president després que l'Estat frenés el nomenament de presos i exiliats. "Aquest no és el Govern que vostè volia i desitjava", ha exposat.Albiol ha retret al president de la Generalitat que hagi preferit reunir-se amb l'anterior executiu abans que escoltar els grups de l'oposició. "Els gestos que està traslladant són gestos que van encaminats a ser el president només dels seus votants", ha detallat. "Tenim molt poques esperances", ha detallat sobre l'acció del Govern. El dirigent popular ha pronosticat que Torra "tornarà a caure en els mateixos errors que el senyor Puigdemont".

