La CUP carrega contra Torra: «El Govern és netament autonòmic»

Quim Torra, aquest dimecres al Parlament Foto: Julio Díaz / Junts per Catalunya

Discurs dur de la CUP contra la formulació del Govern que ha desgranat el president de la Generalitat, Quim Torra, aquest dimecres al Parlament . Segons la diputada Natàlia Sànchez, Torra ha posat en marxa un executiu "netament autonomista", d'obediència "neoliberal", pensat per "acatar la llei" i format per persones que provenen de la "vella guàrdia més rància de Convergència", en referència -entre d'altres- al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià calvet, abans al capdavant de l'Incasòl.Sànchez ha demanat a Junts per Catalunya (JxCat) i ERC que "no enganyin la gent", i ha acusat el president d'haver incomplert amb la seva principal promesa electoral, que era la restitució. "No hi ha ni Govern efectiu ni restitució", ha destacat la diputada de la CUP, que ha indicat que les institucions catalanes segueixen "segrestades". "La sobirania del Parlament segueix tutel·lada", ha ressaltat la representant anticapitalista.Un dels problemes de la legislatura, segons Sànchez, serà la construcció d'escenaris "farcits de retòrica", i ha posat en qüestió que l'estratègia actual de la majoria parlamentària sigui la més adequada per ampliar la base. En aquest sentit, ha alertat que aquest Govern no pot comptar amb el suport automàtic de 70 diputats -JxCat, ERC i la CUP- perquè no hi ha un full de ruta de ruptura amb l'Estat.Torra, en el torn de rèplica, ha assegurat que, si la proposta de la legislatura fos autonomista, ell no seria president. "No som un Govern autonòmic", ha destacat el president de la Generalitat, que ha reivindicat les apel·lacions constants al mandat de l'1-O que ha fet des que ha assumit el càrrec."Hi ha un programa ambiciós de legislatura, que vol fer una Constitució i un procés constituent, no és un Govern autonomista. Jo no seria el president de la Generalitat si aquest fos un executiu autonomista", ha destacat.

