El president del TSJC i Ester Capella s'interpel·len per recuperar el diàleg

Aquesta és la carta que la #consellera @estercapella ha escrit al president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús M. Barrientos 👇 pic.twitter.com/739oSYFRmb — Justícia (@justiciacat) 6 de juny de 2018

El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, ha escrit una carta a la nova consellera de Justícia de la Generalitat, Ester Capella, per felicitar-la i expressar-li la seva vocació de col·laborar "des de la lleialtat, des del respecte institucional". En aquesta, signada el 4 de juny, Barrientos destaca l'objectiu comú "d'una justícia millor dotada, més moderna i més àgil, amb capacitat d'adaptació a les necessitats de la societat"."Disposem de magnífics professionals, independents, preparats i compromesos amb el seu treball", ha ressaltat en la seva carta, assegurant que la justícia és un servei fonamental per a la societat. Per això, li ha traslladat els millors desitjos en el seu nom i el de la Sala de Govern del TSJC.Capella, al seu torn, ha enviat una carta al president del TSJC aquest dimecres per demanar-li una reunió en breu i "recuperar el dièleg", ha indicat. En la missiva, feta pública a través de Twitter, Capella demana aquesta reunió "amb la voluntat de trencar la dinàmica de tensió dels últims mesos" en entendre que tots dos comparteixen l'objectiu d'una Administració de Justícia com a servei públic.Capella recorda que assumeix el càrrec, després de set mesos de suspensió de l'autogovern, i que coneix les necessitats existents en l'àmbit de la justícia. Així mateix, assumeix que és responsabilitat de tots els actors implicats "treballar conjuntament perquè els jutjats prestin el millor servei a la ciutadania", i ressalta que la seva vocació de servei i clara voluntat de millora els obliga a avaluar l'eficàcia permanentment. Així, indica que des del Govern destinen prop de 500 milions d'euros a l'Administració de Justícia, 7.460 treballadors i un centenar d'edificis.

