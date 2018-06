Domènech demana que s'exporti al Parlament la majoria de canvi al Congrés

Trencar els blocs ha estat el leitmotiv que ha predominat en els missatge dels comuns dels darrers mesos com a punt de partida per resoldre el conflicte territorial. Ara, amb el canvi de Govern a Espanya amb la suma dels vots socialistes, els de Podem, els independentistes i els nacionalistes bascos, els de Xavier Domènech demanen que s'exporti al Parlament aquesta majoria que al Congrés ha estat capaç de fer fora al PP."Que aquesta majoria també es pugui activar al Parlament de Catalunya per sortir de la dinàmica de blocs", ha afirmat el president del grup Catalunya en Comú-Podem just després que Quim Torra hagi explicat l'estructura del seu Govern . De partida, Domènech ha manifestat que no confia que aquest sigui un executiu idoni per encarar una nova etapa. "És un Govern vell pesat per l'etapa anterior", ha dit. En tot cas, ha afegit que espera "equivocar-se" i que allò que ha estat "bo per a Espanya" sigui capaç també d'arrelar al Parlament.Els comuns han volgut deixar clar que tindran "la mà estesa" al nou Govern i que aspiren a trencar els blocs per fer "uns pressupostos dignes", avançar en drets socials, batallar contra la regressió dels drets i llibertats i construir "un país més fort i unitat en la seva diversitat". Amb tot, han demanat al president Torra que aclareixi què farà el seu Govern a partir d'ara després d'haver transitat des de la "improvisació". "Quin Govern és aquest? Neoliberal o progressista?", ha reivindicat.Domènech ha posat sobre la taula alguns interrogants concrets, com ara si es farà o no una política fiscal progressiva o si s'aturarà la subhasta d'habitatge públic. D'entrada, ha lamentat que no s'hagi creat una conselleria d'Igualtat i que no s'hagi recuperat la de Medi Ambient, així com que Universitats depengui d'Empresa i Coneixement.El líder dels comuns també ha volgut adreçar un missatge al nou govern de Pedro Sánchez. Ha dit, per una banda, que "no hi ha cap excusa" per mantenir el 155, de la mateixa manera que tampoc hi ha "cap excusa" per seguir mantenint la intervenció econòmica de la Generalitat.

