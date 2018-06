Iceta vincula el diàleg amb la Moncloa al «respecte a la legalitat i la separació de poders»

L'arribada de Pedro Sánchez a la Moncloa ha obert un nou escenari de relació entre els socialistes catalans i el Govern de la Generalitat. En la primera intervenció al Parlament després del canvi polític a Espanya i la composició del nou executiu català , Miquel Iceta ha recordat a Quim Torra quines són les condicions per afavorir el diàleg amb el govern espanyol. El líder del grup parlamentari del PSC ha vinculat la negociació al "respecte a la legalitat i el respecte a la separació de poders", i ha insistit que si el president de la Generalitat aglutina "més sensibilitats" tindrà més força per dialogar.El dirigent socialista ha estès la mà al nou Govern si abandona la via unilateral. "Tenim predisposició a col·laborar des de l’oposició en aquelles qüestions que podem compartir", ha afirmat Iceta des de l'hemicicle. "Tenim la possibilitat de fer les coses d’una altra manera", ha afegit. Per exemplificar el recorregut del diàleg, ha instat l'executiu de Torra a atendre el finançament pendent, les llei recorregudes al Tribunal Constitucional (Tc), el llistat de demandes elaborat per Carles Puigdemont -amb l'excepció del referèndum- i les infraestructures estratègiques.Iceta s'ha aturat en el marge de maniobra en les lleis socials suspeses pel TC. "Abans de presentar un recurs, el govern d'Espanya i el de la Generalitat poden negociar. Recomanaria modestament assajar en el cas de lleis ja suspeses aquest procediment previ de discussió", ha afirmat. "Com més suports tingui, més possibilitats tindrà d’avançar en resultats concrets", ha reblat el dirigent del PSC.El primer secretari dels socialistes catalans també ha fet referència a la simbologia. "Vostè pot portar el llaç groc, però amb la seva actuació, els que no portem el llaç groc, ens hi hem de sentir representats", ha expressat Iceta. "Vostès han de ser el Govern de Catalunya, de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya", ha destacat.

