Arrimadas: «Vostès són el Govern del llaç i per als del llaç»

La cap de l'oposició i líder de Ciutadans al Parlament, Inés Arrimadas, ha acusat el nou Govern de Quim Torra de tenir com a principals objectius el "victimisme i la confrontació". Sota el seu judici, l'independentisme només busca el "xoc" i per això ha confeccionat un Govern "del llaç i per als del llaç" que no descarta la via unilateral i que persegueix "dinamitar" la Constitució i l'Estatut.Arrimadas ha seguit alimentant el relat que el Govern de Torra no és un un govern "per a tothom" i que la prova és la pancarta amb el llaç i la reivindicació de la llibertat dels presos polítics que s'ha penjat a la façana de la Generalitat. La líder del partit taronja ha exigit la retirada d'aquesta pancarta i ha advertit que el plàstic dels llaços és "contaminant".Segons Ciutadans, Torra ha dissenyat un govern que s'assembla al seu pensament. Arrimadas ha assenyalat que el conseller d'Economia, Pere Aragonès, considera que "Espanya roba als catalans", que la de Cultura, Laura Borràs, separa "entre els catalans i els espanyols nascuts a Catalunya" i que la titular de Sanitat, Alba Vergés, va "tancar" la comissió de Sanitat el passat mes de juliol. "Només els interessa la independència", ha lamentat Arrimadas, que ha acusat Torra d'haver volgut un Govern "amb més imputats que dones".

