«Em mereixo respecte»: ofensiva per acabar amb les identificacions policials per perfil ètnic

Cheikh Drame. Foto: SOS Racisme

Cheikh Drame és un català nascut al Senegal, concretament a Dakar. És jove i està implicat en moviments culturals de Barcelona, però el color de la seva pell no el fa passar desapercebut. Ha viscut diverses topades amb la policia per identificacions per perfil ètnic i, segons explica a NacióDigital, està convençut que la millor manera de trencar amb aquesta tendència policial discriminatòria és la denúncia i la sensibilització. Des de fa poc, això és el que defensa i explica als seus companys. No és normal, recorda, i tampoc és legal.



- Existeix discriminació per perfil ètnic?



- Sí, sobretot per part de la policia, que considera que només per l'aparença o l'origen ja pot identificar-te. El pensament que tenen els agents en veure't és que ja estàs cometent un delicte o que segur que n'has comès un, o que estàs fent alguna cosa o a punt de fer-la perquè deu ser part de la teva naturalesa.



- Algun cas molt evident?



- En tinc diversos. N'hi ha un que anava caminant per Martorell i que, de cop i volta, em van identificar. O el més recent, al carrer Sant Just, quan anava cap a una associació cultural amb bicicleta i em van parar. Allà estava saludant un company i la policia secreta se'm va apropar dient que necessitava veure què portava a la motxilla. Em van ensenyar la placa i els vaig dir que d'acord, tot i que després vaig demanar-los per què. L'excusa directa era que havia passat alguna cosa al barri, i que jo donava 100% amb el perfil. Llavors els vaig tornar a demanar per què jo? I va començar la meva indignació, la dels meus companys i també la de la gent que passava per allà, que va començar a gravar amb el mòbil.



- Una situació comú i, lamentablement, generalitzada.



- Sí, fins i tot conec una persona a qui van arribar a parar més de quatre vegades en un mateix dia i que no té cap tipus d'antecedent. Cada vegada deia que no havia fet res. Ens trobem que són excuses de la policia.



- Com s'aturen les identificacions per perfil ètnic?



- La denúncia pública serveix bastant. És un camí per visibilitar el problema, ja que identificar una persona per l'aparença és un delicte. Apareix a la Constitució que tant els agrada. Després de visibilitzar-ho, cal sensibilitzar la gent que passa per allà, cal insistir que allò no és normal i que s'està estigmatitzant una persona. I cal sensibilitzar la mateixa policia. Sabem que reben ordres i sabem que també hi ha policies que han demanat formacions, però creiem que és una qüestió de voluntat política.



- No obstant això, la situació està millorant?



- No hi ha un canvi del tot. Potser visibilitzant la discriminació per perfil ètic hem aconseguit millorar-ho però encara queda molt per fer en el pensament dels cossos policials. Hi ha molta feina.