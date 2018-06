Millo col·loca la líder del PP de Lleida just abans de marxar

El PP ha col·locat la líder de la formació a Lleida, Marisa Xandri, a la subdelegació del govern. Ho va fer el passat dijous, just el dia de l'inici de la moció de censura, per la qual cosa es dona per segur que el pas de la política popular a l'organisme espanyol, que hi és com a assessora, serà fugaç, atès que la subdelegada, Imma Manso, serà destituïda en les properes hores.Xandri, que estava a l'atur, ha pres possessió del càrrec aquest dimarts juntament amb Juan Milian, exdiputat del PP al Parlament que va perdre l’escó el 21-D en ocupar el vuitè lloc per Barcelona.Segons l’emissora de ràdio UA1, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va signar els decrets de nomenament dijous passat, un fet que ja tenia previst.

