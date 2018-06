Rajoy atura en sec l'embranzida d'Aznar

L’expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha afirmat aquest dimecres que “el centredreta no s’ha de reconstruir” perquè “el partit de centredreta és el PP”, que treu més de 50 escons d’avantatge al següent, de signe polític diferent.En una entrevisa a la COPE, responia així preguntat per les declaracions del seu antecessor, José María Aznar, qui aquest dimarts s’oferia per ajudar a tornar a “unir” el centredreta a l'Estat . “Crec que el centredreta no cal reconstruir-lo. El partit de centredreta és el PP, que té 137 escons, més de 50 més que el segon, que no és de centredreta”, ha assenyalat Rajoy, per incidir en què els populars han guanyat en les tres últimes convocatòries electorals.Considera, tot i això, que “el PP haurà de seguir treballant amb intensitat, resoldre bé ara el problema del congrés i escollir un nou líder”, una cosa per la qual descarta donar “lliçons i instruccions” perquè no és el seu “paper”. “Pot ser que no em facin cas o deixin de prendre’m seriosament, ha comentat.Sobre el futur del seu successor, Rajoy considera que “no té cap sentit” que ell “entri en això” perquè “serà el que diguin els militants del PP. Tampoc no ha volgut posicionar-se sobre si és millor o no que d’aquest congrés extraordinari en surti una única candidatura: “No entraré en aquestes coses”.“L’important és que del congrés el partit en surti unit, és fonamental. El partit ha mantingut la unitat tots aquests anys en circumstàncies enormement difícils i complicades. Si es manté la unitat d’Espanya, les coses aniran bé. La resta a mi ja no em correspon dir-ho”, ha sentenciat.