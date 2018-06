Condemnen dos menors per agredir sexualment una dona al Carnaval de Vilanova

El Jutjat de Menors número 1 de Barcelona ha condemnat a un any d’internament dos menors per haver agredit sexualment una veïna de Vilanova i la Geltrú la nit del ball del Vidalot del Carnaval del 2017.Segons la sentència a la qual ha tingut accés l’ACN, el magistrat considera provada l’agressió sexual i també un delicte de lesions. A banda de l’any d’internament, el jutge dicta una pena d’un any més de llibertat vigilada pels dos acusats, un dels quals ja ha assolit la majoria d’edat.Els fets van passar de matinada prop de la plaça de la Vila de Vilanova, quan la víctima es va separar uns moments del grup d’amics amb què anava. Va ser aleshores quan la van assaltar els dos condemnats i una tercera persona que no ha pogut ser identificada. Durant el judici, els dos processats van assegurar que no coneixien a aquest tercer individu.

