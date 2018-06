​VÍDEO Una illa de Menorca, venuda per 3,2 milions d'euros

L’illa més gran que rodeja Menorca, l’illa d’en Colom, s’ha venut recentment per 3,2 milions d’euros, la qual cosa suposa una rebaixa del 38% respecte al preu de sortida, segons ha informat el portal immobiliari Fotocasa . El nou propietari és l’empresa espanyola Meruelo Investments.Els 16 propietaris de l’illa han donat el vist-i-plau a l’operació. Per diverses raons: era la millor oferta econòmica de la subhasta i permet als seus familiars utilitzar l’illot fins a l’octubre.L’illa d’en Colom és un illot de 58 hectàrees de terreny situat a 200 metres de la costa nord de Menorca. Pertany al terme municipal de Maó i forma part del parc natural de s’Albufera des Grau.L’illa té diverses edificacions. Per una part, l’habitatge principal de 100 metres quadrats del segle XVIII, amb sis habitacions. També compta amb un annex de 30 metres que serveix de magatzem. Una altra de les edificacions és una cabana de fusta tractada de 135 metres quadrats amb dues habitacions, cuina, saló i bany.

