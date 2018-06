Arriba a les llibreries la primera novel·la de Bill Clinton

L’únic que vaig fer va ser protegir el meu país. Tornaria a fer-ho. El problema és que no en puc parlar.



—Tot el que li puc dir és que sempre he actuat tenint al cap la seguretat del meu país. I sempre ho faré.



Veig la Carolyn al racó, que llegeix alguna cosa al mòbil i respon. Continuo sense perdre-la de vista per si de cas necessito deixar-ho córrer tot i actuar. Alguna cosa del general Burke, del Comandament Central? Del sotssecretari de Defensa? Tenim moltes coses entre mans ara mateix, en l’intent de controlar l’amenaça i defensar-nos-en. En qualsevol moment pot passar alguna cosa. Creiem, de fet esperem, que disposem almenys d’un dia més, però l’única certesa que tenim és que no hi ha cap certesa. Hem d’estar preparats per a qualsevol cosa que passi en qualsevol moment, ara mateix...



—Trucar als líders de l’ISIS és protegir el nostre país?



—Què diu? —contesto, i torno a concentrar-me en la sessió—. Què vol dir? No he trucat mai a cap líder de l’ISIS. Què hi té a veure l’ISIS en tot això?



Abans d’acabar la frase, m’adono del que he fet. Desitjaria poder estirar el braç, agafar les paraules i ficar-me-les altre cop a la boca, però és massa tard. M’ha enxampat mentre pensava en una altra cosa.



—Ah —fa ell—. És a dir, que quan li pregunto si ha trucat a líders de l’ISIS, em diu que no de manera inequívoca. En canvi, quan el portaveu li pregunta si va trucar a Suliman Cindoruk, la seva resposta és invocar la clàusula que li permet no respondre. Crec que el poble americà entendrà la diferència.



Esbufego i miro Carolyn Brock, que continua amb la seva expressió impertèrrita, tot i que em sembla intuir un bri de «Ja l’hi vaig dir» en els seus ulls entretancats.



—Congressista Kearns, aquest és un tema de seguretat nacional, i no un joc per veure si t’atrapo. Parlem d’afers molt seriosos. Quan estigui en disposició de fer preguntes serioses, les contestaré amb molt de gust.



—Un ciutadà americà va morir en aquell combat a Algèria, senyor president. Un americà, un agent operatiu de la CIA de nom Nathan Cromartie, va morir en l’acció d’impedir que el grup de la milícia antirussa matés Suliman Cindoruk. Crec que el poble americà ho considera un afer seriós.



—Nathan Cromartie era un heroi —dic—. Plorem la seva mort. Jo ploro la seva mort.



—Ja ha sentit les manifestacions de la seva mare —diu ell.



Sí que les he sentit. Tothom les ha sentit. Després del que va passar a Algèria, no vam fer cap revelació pública. No podíem. Llavors, però, la milícia va penjar a internet un vídeo d’un americà mort, i Clara Cromartie no va trigar a identificar el seu fill Nathan. També va airejar que era un agent de la CIA. La cosa es va convertir en un escàndol de proporcions gegantines. Els mitjans es van afanyar a anar-la a veure, i al cap de poques hores va aparèixer demanant saber per què el seu fill havia mort per protegir un terrorista responsable de les morts de centenars de persones innocents, entre elles moltes d’americanes.



Enmig de tanta aflicció, pràcticament va escriure el guió per a la comissió d’investigació.



—No creu que la família Cromartie mereix respostes, senyor president?



—Nathan Cromartie era un heroi —torno a dir—. Era un patriota, i entenia més bé que ningú que molt del que fem en interès de la seguretat nacional no es pot discutir en públic. He parlat en privat amb la senyora Cromartie, i lamento profundament el que li ha passat al seu fill. Més enllà d’això, no faré comentaris. No puc fer-ho, i no ho faré.



—Bé, mirant-ho en retrospectiva, senyor president —diu Kearns—, no troba que potser la seva política de negociar amb terroristes no ha acabat de funcionar?



—No negocio amb terroristes.



—Digui’n com vulgui —replica—. Trucar-los. Debatre-hi coses. Afalagar-los...



—Jo no afalago...



Els llums del sostre parpellegen dues vegades. Se senten grunyits com a resposta i Carolyn Brock es reviscola i redacta una nota mental.



El congressista utilitza la interrupció per introduir una nova pregunta.



—Senyor president, vostè no ha ocultat mai que prefereix el diàleg que les demostracions de força, i que amb els terroristes prioritza la negociació.



—No —replico, allargant la paraula; em noto el pols a les temples, perquè aquesta manera de simplificar-ho tot és la màxima expressió del que no funciona bé en el nostre món polític—. El que he dit i repetit és que si hi ha una forma de resoldre una situació per la via pacífica, és la millor opció. Establir un diàleg no significa rendir-se. Som aquí per fer un debat sobre política exterior, congressista? No voldria interrompre aquesta cacera de bruixes amb un debat sobre temes reals.



Dono un cop d’ull al racó de la sala, on Carolyn Brock fa una lleu ganyota, un gest molt poc habitual en la seva expressió impassible.



—Establir un diàleg amb l’enemic és una cosa, senyor president. Afalagar-lo n’és una altra.



—Jo no afalago els nostres enemics —dic—. Tampoc renuncio a l’ús de la força contra ells. La força sempre és una opció, però no la utilitzaré tret que sigui necessari. Això potser li costaria d’entendre a algun fill de papà dels que s’han passat la vida bevent cervesa amb una palla i fent pagar novatades als que volien ingressar a vés a saber quin club secret d’universitaris, i que anomena tothom per les inicials; jo, en canvi, he tingut l’enemic al davant al camp de batalla. M’ho pensaré dues vegades abans d’enviar els nostres fills i les nostres filles a la guerra, perquè jo vaig ser un d’aquests fills i en conec els riscos.



La Jenny s’inclina cap endavant. En vol més. Sempre vol que m’estengui en detalls del meu servei a l’exèrcit. «Parla’ls d’aquella missió, de quan et van fer presoner de guerra. Parla’ls de les ferides, de les tortures». Durant la campanya no paràvem de barallar-nos per això, perquè era un dels meus aspectes més ben valorats, i si hagués fet cas dels assessors només hauria parlat d’aquest tema. No em vaig rendir, però. Hi ha coses de les quals no es parla, i prou.



—Ja ha acabat, senyor pres...?



—No, no he acabat. Ja he explicat això als líders de la Cambra, al portaveu i a d’altres. Ja els vaig dir que no podien celebrar aquesta sessió. Vostès podrien haver dit: «D’acord, senyor president, també som patriotes i respectarem el que està fent encara que no ens pugui explicar tot el que passa». En canvi, no ho han fet, oi que no? No podien resistir la temptació d’arrossegar-me fins aquí per guanyar punts. O sigui que deixi’m dir-li davant de tothom el que ja li he dit en privat. No contestaré preguntes específiques sobre converses que hagi tingut o accions que hagi emprès, perquè són perilloses. Són una amenaça per a la seguretat nacional. Si he de deixar el meu despatx per protegir el país, ho faré. No s’equivoqui, però: no he emprès mai cap acció, ni he pronunciat mai una sola paraula sense tenir la seguretat dels Estats Units com a prioritat en el meu cap. I no ho faré mai.



El meu interrogador no es desanima gens ni mica amb els insults que li he llançat. No tinc cap dubte que el fet de comprovar que les seves preguntes m’irriten l’encoratja. Torna a mirar les notes, el diagrama amb preguntes i subpreguntes, mentre jo intento calmar-me.



—Quina és la decisió més difícil que ha pres aquesta setmana, senyor Kearns? Potser quin corbatí s’havia de posar per venir a la sessió? Cap a quina banda del cap s’havia de tirar els cabells per fer-se aquest pentinat ridícul amb què intenta tapar-se la calba però que no enganya ningú? Aquests darrers temps els he dedicat quasi del tot a intentar garantir la seguretat d’aquest país. Això implica prendre decisions complicades. A vegades, aquestes decisions s’han de prendre quan es desconeixen molts factors. Sovint totes les opcions són una merda i he de triar la menys merdosa de totes. Per descomptat que em pregunto si he triat bé i si la decisió que he pres acabarà funcionant. De manera que ho faig tan bé com puc i després accepto el resultat. Això significa que també he d’acceptar les crítiques, fins i tot quan provenen d’algun oportunista polític de pega que fa un moviment al tauler d’escacs sense saber com va la partida, i després tira enrere el mateix moviment sense tenir ni la més mínima idea de fins a quin punt pot haver posat el nostre país en perill. Senyor Kearns, m’agradaria discutir amb vostè totes les meves actuacions, però hi ha aspectes de seguretat nacional que senzillament no ho permeten. Ja sé que vostè ho sap, esclar, però també sé que costa molt deixar passar l’oportunitat de disparar a un blanc fàcil.



Al racó, Danny Akers alça les mans per demanar un temps mort.



—Sí, saps què? Tens raó, Danny. S’ha acabat el temps. Ja en tinc prou. Ho deixem aquí. Hem acabat —etzibo a Kearns, i tot seguit dono un cop al micro, que cau de la taula, i quan m’aixeco faig bolcar la cadira.