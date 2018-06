VÍDEO L'homenatge de l'«Està passant» a Rajoy: «Mariano Karaoke»

Hem tornat als 90: Aznar vol refundar la centredreta i Borrell tornarà a ser ministre. Aquí teniu el programa ▶️ https://t.co/ymelWVfc04#EstàPassantTV3 pic.twitter.com/Rngco6NSbI — Està passant (@estapassanttv3) 5 de juny de 2018

Aquest dimarts passarà a la història com el dia en què Mariano Rajoy va anunciar la fi de la seva carrera política . Ho ha fet davant del comitè executiu nacional, posant punt final a 37 anys de vida política, que va començar quan va entrar per primer cop al Parlament gallec, el 1981. Hi ha poques trajectòries en què un dirigent hagi patit tantes caigudes i s'hagi tornat a aixecar sempre.Una de les tòniques de la seva llarga vida política han estat les pífies que, de tant en tant, ha deixat davant dels mitjans de comunicació i que les xarxes i els programes d’humor s’han cuidat d’esprémer.Per això no és d’estranyar el petit homenatge que li ha fet aquest mateix dimarts el programa Està passant de TV3, presentat per Toni Soler. El muntatge, que podeu veure a sota, es titula “Mariano Karaoke”.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)