El Síndic conclou que l'Estat no pot negar les beques menjador als alumnes sense DNI

El Síndic de Greuges de Catalunya ha emès una resolució emparant la denúncia interposada pel Consell Comarcal del Bages i altres ens públics a finals de l'any passat sobre els infants els quals els és negat el dret a rebre una beca menjador perquè no disposen de DNI o NIE, tal i com informava NacióManresa . El Consell va alertar que el curs passat 41 infants de la comarca es van quedar sense aquesta beca perquè el Ministeri d'Hisenda exigia la identificació fiscal dels menors. Es dona el cas que el Document Nacional d'Identitat no és obligatori per als menors de 14 anys i que hi ha infants que no poden obtenir cap identificació perquè no tenen nacionalitat espanyola i encara no tenen tramitat el Número d'Identificació d'Estrangers.El Consell Comarcal del Bages va començar a detectar incidències en la concessió de les beques menjador arran del canvi normatiu del 2015 que obliga a les administracions públiques a tramitar el model 347 de declaració anual d'operacions amb terceres persones per a qualsevol import. L'Agència Tributària exigeix que per realitzar qualsevol tràmit amb un ens públic la persona física o jurídica ha de tenir un Número d'Identificació Fiscal, fet que molts infants no disposen.Per aquest motiu el Consell, conjuntament amb l'Ajuntament de Manresa, va adreçar una denúncia al Síndic de Greuges, a més d'una carta al cap de l'oficina de l'Agència Tributària al Bages, i va sol·licitar dues reunions amb el president de l'Associació Catalana de Municipis i amb l'adjunta al Síndic de Greuges per a trobar solucions a aquesta situació. El conseller de l'Àrea d'Educació del Consell Comarcal, Eloi Hernàndez, considera que "és un escàndol que es pugui negar una beca menjador a alumnes que ho necessiten per qüestions burocràtiques" i exhorta al ministeri d'Hisenda a solucionar "una situació de discriminació sense pal·liatius que va en contra dels drets fonamentals i del sentit comú".El Síndic de Greuges reconeix en la seva resolució que "no es pot denegar l'ajut individual de menjador escolar a un infant que compleix amb els requisits de necessitat i de vulnerabilitat social pel sol fet de no disposar de DNI o NIE" ja que suposa "contrari al dret fonamental a l'educació en condicions d'igualtat". A més, li recorda al ministeri d'Hisenda que l'Agència Tributària pot "procedir d'ofici a donar d'alta en el Cens d'obligats tributaris i assignar-los un número identificatiu" als infants que sol·licitin les beques menjador, fet que permetria acabar amb "aquest factor de desigualtat per a l'escolarització de l'alumnat socialment menys afavorit".Per això el Síndic suggereix que els ens gestors dels ajuts de menjador escolar, com és el cas del Consell Comarcal, poden fer un llistat dels alumnes sol·licitants de l'ajut que previsiblement no podrien accedir a un DNI o NIE i passar aquesta llista a l'Agència Tributària per tal que, abans d'acabar l'any fiscal, procedeixi d'ofici a donar-los d'alta i assignar-los el NIF que correspongui. El Consell Comarcal ja ha fet arribar aquesta resolució a la delegació territorial de l'Agència Tributària de Catalunya per tal que doni la instrucció corresponent a totes les oficines. El conseller Eloi Hernàndez afegeix: "Si Hisenda no acaba donant una resposta positiva, des del Consell Comarcal ens presentarem a les seves oficines amb totes les sol·licituds per exigir que resolguin la problemàtica i tramitin els NIF que pertoca. Al Bages ni enlloc, cap nen o nena s'ha de quedar sense beca menjador si li pertoca".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)