Les propostes digitals de TV3 i Catalunya Ràdio, al MAC de Granollers

L’entorn digital centrarà algunes de les principals taules de debat del MAC, el Mercat Audiovisual de Catalunya, que es durà a terme del 6 al 8 de juny al complex Roca Umbert Fàbrica de les Arts de Granollers, en les quals participaran diversos professionals Catalunya Ràdio i TV3. Realitats com la graella digital +CatRàdio; l'estrena de "Tor, tretze cases i tres morts", la primera sèrie de no-ficció de la ràdio, estrenada al podcast el dilluns 4 de juny, i les audiències digitals amb el segon millor resultat de la història de TV3 i Catalunya Ràdio, en són mostres evidents.El dimecres 6 de juny, Medir Plandolit, editor digital d'informatius de TV3 i Catalunya Ràdio, serà un dels ponents de la taula "Noves narratives audiovisuals. Transformació audiovisual en entorns digitals”. Neus Bonet, directora de "Catalunya migdia (cap de setmana)" de Catalunya Ràdio i degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, participarà en la taula rodona "Sector audiovisual i periodisme decent en temps d'incertesa", en què també hi serà Roser Mercadé, presidenta del comitè d'empresa de TV3. El debat el moderarà Empar Moliner, conductora de la segona hora de "Catalunya migdia" de Catalunya Ràdio.A la tarda, s'inauguraran les jornades "Podcast IN/OUT. Nous territoris de l'àudio digital", que comptaran amb les intervencions de Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio; Santi Faro, cap de continguts de l'emissora, i Òscar Fernández, director de l'informatiu "Catalunya migdia". A les 17.15, Òscar Fernández participarà en la taula "Com els nous formats afecten als programes 'broadcast'", sobre la incidència de la distribució en múltiples plataformes en el procés de disseny dels programes tradicionals i els resultats obtinguts.El dijous 7 de juny serà el torn per a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, que moderarà la taula rodona "Una mirada diversa", en què participaran Graham Dixon, responsable de ràdio a la UER (Unió Europea de Radiodifusió); Daniel Karlsson, VP Business Development EMEA-APAC de Triton Digital, i Joël Ronez, cofundador i productor de Binge Audio.I Santi Faro intervindrà en la taula "Podcast IN. Els podcasts radiofònics, una nova oportunitat per a les emissores i cadenes", sobre les estratègies de les ràdios per fer front als nous reptes que planteja l'àudio digital.El MAC va néixer com a punt de trobada de tot el sector audiovisual de proximitat a Catalunya, tant per la capacitat de generar negoci en l'àmbit tecnològic com pel foment de la producció i l'intercanvi de continguts. Gairebé vint anys després, aquesta cita anual ha evolucionat fins a esdevenir una plataforma de reflexió en l'àmbit de la comunicació de proximitat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)