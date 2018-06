Dos morts en xocar un monovolum contra un camió avariat a la C-25 a Sallent

Una col·lisió entre un camió i una furgoneta ha provocat dos morts aquest dimarts a la tarda al quilòmetre 146 de la carretera C-25, l'Eix Transversal, en terme municipal de Sallent (Bages), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís del sinistre a les 18.39 h. Les causes del xoc encara s'investiguen. Les dues víctimes mortals viatjaven a la furgoneta.A més, també hi ha hagut dues persones ferides amb lesions de gravetat menor que han estat traslladades a l'Hospital de Manresa. Arran de la incidència s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).Quant a l'afectació viària, la C-25 s'ha hagut de tallar en direcció Lleida fins a les vuit del vespre aproximadament. Durant aquesta estona s'han fet desviaments senyalitzats.Amb aquestes dues són quatre les víctimes mortals que hi ha hagut avui dimarts a la xarxa viària catalana, després que en un accident a la C-15, Capellades (Anoia), entre un camió i un cotxe també hi hagin mort dues persones

