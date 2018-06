El pla Torra

En periodisme no sempre el que se sap o es preveu acaba passant perquè, a vegades, una font t'enreda o senzillament té mala informació o l'erres en una anàlisi. Ahir, però, al El despertador vaig apuntar dos fets que es van confirmar al llarg del dia: que Rajoy no seguiria (però que formalment el PP tancaria files i que ningú es mouria) i que hi hauria un relleu a la direcció d'El País i possiblement el diari seria dirigit per Soledad Gallego-Díaz Som, però, en un temps d'incerteses. Pedro Sánchez va resolent poc a poc el seu govern ( aquí en podeu llegir els perfils ) però falten encara peces clau i saber, per exemple, si s'uneixen els ministeris de Justícia i Interior, si el sindicalista d'UGT Toni Ferrer acaba de ministre de Treball i quina és l'actitud de Josep Borrell, que ha estat triat com un missatge de fermesa davant l'independentisme. La caiguda de Rajoy ha estat estrepitosa i obrirà una lluita que es preveu descarnada al PP per substituir-lo ( José María Aznar s'ofereix però no sembla precisament ben posicionat). aquesta opinió a La Veu de Nació.

Ferran Casas i Manresa

Qui ja té el govern en marxa és Quim Torra. Avui compareix al Parlament per explicar la estructura de l'executiu, que ara s'ha de completar en els segons nivells. Queden, però, pendents d'aclarir assumptes com ara l'anomenat Pla República (com es fa república des del govern autonòmic i amb la pressió de l'aparell de l'Estat que, d'entrada, limita a l'hora d'explicar-se) i com es recuperen per complet les estructures atacades pel 155. Ahirva ser a l'acte del dia del Medi Ambient i el president va explicar que el mandat de l'1-O s'ha de poder complir sense interferències estatals.Un dels punts que més cou a l'independentisme és la situació dels presos polítics. De fet, és un dels punts bàsics en qualsevol negociació amb Sánchez. L'independentisme en vol l'alliberament (i que la Fiscalia retiri càrrecs) però l'acostament seria un primer pas per afrontar el mandat socialista amb bona actitud i no penedir-se a la primera de canvi del "sí" a la investidura.n'ha parlat amb el portaveu adjunt d'ERC a Madrid, Gabriel Rufián, que en aquesta entrevista deixa clar que la pressió al PSOE serà màxima Han estat mesos intensos (potser massa i tot) i toca també descansar quan es pot. És el que faré el que queda d'aquesta setmana i la que ve. El despertador no recuperarà el seu format habitual fins al 18 de juny. Sí que us enviarem cada dia un petit retrat del dia i els titulars més destacats i es mantindrà la Brúixola que els divendres us envia el nostre cap de Política, en. Gràcies per ser-ne cada dia més a l'altra banda de la pantalla de l'ordinador o el telèfon!Els presos i la seva situació condicionen, com deia, la relació entre el govern del PSOE i el de Torra. El fiscal general de l'Estat que esculli Sánchez serà determinant en aquest sentit. escrivia sobre aquest assumpte a El Confidencial i les seves reflexions no conviden precisament a ser optimistes.Ella és, prou que ho sap el seu amic Santi Vila, una dona de formes suaus i poc amiga de la confrontació. Per això Mariano Rajoy la va promoure a la presidència del Congrés preveient una legislatura en la qual caldria molt pacte. Ara passa que la mesa del Congrés, on el PP i Cs sumen cinc dels nou membres, pot convertir-se en una eina bàsica d'oposició., però l'òrgan de govern de la cambra baixa pot aturar lleis, dilatar terminis d'esmenes, condicionar el format de debats com el de pressupostos... tot per alimentar el relat que faran les dues formacions de dretes, el de que el govern de Sánchez i els seus socis és un caos.Tal dia com avui de l'any 1808, el mateix dia que a Baiona Josep Bonaparte, germà de Napoleó, era coronat rei d'Espanya, es lliurava al Bruc (l'Anoia) un dels combats de la Guerra del Francès a Catalunya. Els francesos van ser derrotats i va ser la primera victòria popular contra els ocupants. En la batalla hauria estat clau, segons la llegenda, la intervenció d'un timbaler (Isidre Lluçà) que, fent ressonar el seu tambor per les muntanyes, hauria espantat els francesos. Aquí s'explica la història delper nens.El 6 de juny de l'any 1931 naixia a Barcelona el dibuixant, que va morir a la mateixa ciutat el 2016. Mora és sobretot conegut per haver donat vida al Capitán Trueno, un heroi dels còmics que representa un cavaller de la Corona d'Aragó i que va entretenir milers i milers de nens als 60 i als 70. Mora va crear el Jabato i molts altres personatges de la revista TBO, que va arribar a dirigir. Va estar a l'exili i ser militant del PSUC. Mora va escriure també diversos llibres. El mític programa de TV3 Tres senyores i un senyor, que presentaven Gemma Nierga, Fina Brunet i Susanna Griso, li va fer aquesta entrevista

