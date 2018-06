Albiol valida la moció de censura a Badalona però acusa el PSC de maltractar-lo

El líder del PP i regidor a l'Ajuntament de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha carregat durament contra l'actitud del PSC, a qui acusa de "maltractar" el PP en voler imposar "vetos" a regidors a l'hora de formar govern. Albiol, que aquest dimarts ha presentat les signatures per facilitar la moció de censura, ha carregat contra els socialistes després que el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, tanqués la porta a la possible entrada del mateix Albiol al futur govern de la ciutat un cop s'aprovi el relleu de l'actual alcaldessa. Dolors Sabater.Albiol ha avisat al PSC que a partir d'ara farà oposició "per guanyar el 2019 encara amb més força". El líder del PP a Badalona ha desafiat els socalistes a assumir la "gosadia" de voler governar la ciutat amb només tres regidors. Les paraules pronunciades dilluns per Iceta -"Albiol no formarà part del govern de Badalona; el PP sí, però Albiol no"- han molestat Albiol, que ja divisa l'horitzó electoral.

