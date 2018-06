Denuncien «la banalització» del nazisme a l'article sobre Patum d'«El Español»

La Unitat Contra el Feixisme i el Racisme del Berguedà (UCFR-Berguedà) denuncia "la banalització del feixisme que fa el diari El Español" en publicar "un vídeo de la Patum d'enguany sota el titular 'El vídeo que muestra cómo la estética nazi se apodera de Cataluña'" . Els responsables d'UCFR asseguren en un comunicat que "la comparació indiscriminada de la cultura popular catalana amb el feixisme nazi és intolerable" i recorden que el nazisme va ser "responsable dels principals crims contra la humanitat del segle passat".Unitat Contra el Feixisme i el Racisme del Berguedà considera que la comparació és "un insult a totes les víctimes directes i indirectes que el nazisme ha causat al llarg de la història, així com a la lluita contra el feixisme". Per tot plegat, l'entitat diu que "calen polítiques de memòria històrica reals i efectives a Espanya que senyalin, condemnin i reparin els danys causats per la dictadura criminal i repressiva de Franco". Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCRF) del Berguedà va néixer el novembre passat per donar suport a les entitats locals i integrar a la comarca els principis antiracistes i antifeixistes. L'entitat deriva del nucli de la UCFR a escala nacional, que busca arribar al territori a través de plataformes locals."Cal passar comptes amb el propi feixisme per despertar una visió crítica sobre el feixisme global. Només així aconseguirem que un dia, articles com aquest, que van contra qualsevol tipus de periodisme real i de qualitat, no quedin impunes d'una resposta penal', exposa l'UCFR del Berguedà. A més, els seus membres defensen la seva aposta "per les festes populars i el periodisme de qualitat" i asseguren que "no ens cansarem de seguir treballant contra el feixisme i el racisme"."Creiem en la cultura popular per a la cohesió social en la diversitat. Visca la Patum!", finalitza UCFR en el seu comunicat.