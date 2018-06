Aznar aprofita la caiguda de Rajoy i s'ofereix per «reconstruir» el centredreta a l'Estat

L’expresident del govern espanyol José María Aznar ha assegurat aquest dimarts, coincidint amb l’anunci de dimissió de Mariano Rajoy , que ell "contribuiria amb molt de gust" a la "reconstrucció del crentredreta" a l'Estat espanyol. Ho ha fet en un acte a Madrid on s’ha desvinculat completament del PP i ha refermat el seu "compromís" amb "Espanya i els espanyols"."No tinc cap compromís partidari, no em sento militant de res i no em sento representat per ningú", ha assegurat l'expresident espanyol durant la presentació del nou llibre de Javier Zarzalejos. Segons Aznar, l’Estat viu una situació "delicada" fruit de la superposició de la crisi "de secessió motivada pel cop d’Estat a Catalunya", la dels partits i "una crisi de lideratges".En aquest sentit, ha estat crític amb l’actuació de Mariano Rajoy a Catalunya, on ha actuat només per "convocar eleccions" però on no s’ha fet net, perquè "la recuperació de l’ordre constitucional només pot arribar després de desarticular el moviment independentista, amb tots els seus suports, els mediàtics, i els financers", i "no s’està fent prou".