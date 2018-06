Jorge Moragas serà un dels 21 vicepresidents de l'ONU

Jorge Moragas, un home clau en la gestió de la crisi catalana

Jorge Moragas va abandonar la Moncloa per anar-se'n cap a Nova York i ser ambaixador d'Espanya a l'ONU. Avui ha fet un pas més. El que va ser cap de gabinet de Mariano Rajoy ha estat escollit per esdevenir un dels 21 vicepresidents que té l'Assemblea General de Nacions Unides.Amb 128 vots a favor, Moragas exercirà el càrrec en el 73è període de sessions que presidirà la cancellera equatoriana, María Fernanda Espinosa.Moragas va decidir marxar del Partit Popular després de les eleccions catalanes al desembre, just l'endemà. Segons va informar El Confidencial, el seu viatge a Nacions Unides no es va precipitar pel nefast resultat electoral del PP, sinó que ja estava pres amb Rajoy des de feia temps.

