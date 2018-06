L'autòpsia del crim de Vilanova indica signes d'abús sexual i mort per asfíxia

L'autòpsia realitzada al cos de la nena de 13 anys trobat aquest dilluns al vespre a Vilanova i la Geltrú sense vida apunta que la seva mort hauria estat per asfíxia i que presentava signes d'abús sexual, segons ha avançat el 324 . La menor presentava agressions d'arma blanca, encara que no mortals, segons ha informat aquest dimarts el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, Antoni Rodríguez, en roda de premsa.Els agents van localitzar el cadàver amb signes de criminalitat al voltant de les 20.25 h a l’interior d’un habitatge de l'avinguda Cubelles, al mateix edifici on viuen els avis de la menor, prop de les dependències de la Policia Local. Els agents van realitzar la detenció d'un home de 42 anys i molt lligat a la vida cultural de Vilanova i la Geltrú, i que té un antecedent per un requeriment judicial per amenaces lleus a la seva exparella i a la seva filla.Testimonis propers a la família de la víctima van relatar que la nena havia passat unes hores a casa els seus avis i a mitja tarda baixava per l’escala en direcció al carrer, ja que el seu pare l’havia de recollir a la porta. Abans de sortir, però, un veí l’hauria assaltat. La Policia Local va detenir aquest veí com a presumpte autor del crim.Rodríguez ha explicat que familiars i una dotació dels Mossos d'Esquadra van cercar la menor, porta a porta, pel bloc de pisos dels avis i que, al primer primera, els va rebre un home vestint una tovallola que va negar saber res de la desaparició. Tot i això, mentre la cerca continuava, familiars i veïns van sospitar de l'actitud que havia tingut l'home i els oncles van tornar a picar la seva porta; aleshores, aquest veí, ja vestit, va començar a manifestar-se "molt incongruentment" davant la insistència dels familiars. Els oncles van entrar de "manera molt coratjosa i, mentre un es va quedar a la porta amb l'home, l'altre va revisar les estances", ha relatat Rodríguez.A mesura que avançaven les hores sense tenir constància d’on es trobava la menor, diversos veïns de la ciutat s’han mobilitzat per intentar localitzar-la, i un nombrós grup de gent s’ha concentrat a les portes del domicili dels avis. La concentració ha coincidit amb la detenció del presumpte autor de la mort, que ha sortit de l’edifici escridassat per diverses persones presents a la zona, algunes de les quals han intentat agredir-lo. Bona part d’aquest grup de veïns s’han apropat després a les dependències de la Policia Local, on la família rebia atenció psicològica.La notícia ha sacsejat la ciutat, ja que la família de la víctima és força coneguda a Vilanova i la Geltrú. La menor estudiava sisè curs de Primària a l’Escola Pia de Vilanova i la Geltrú i havia de marxar de viatge de final de curs aquest dimarts. El centre, però, ha suspès la sortida.Al seu torn, l’Ajuntament de Vilanova ha decretat tres dies de dol a la ciutat i ha expressat a través de les xarxes socials el suport a la família de la víctima. L’alcaldessa Neus Lloveras també s’ha mostrat colpida a través del seu perfil de Twitter, on ha assegurat que la ciutat ha viscut “una nit molt trista” i ha lamentat un “profund sentiment d’impotència”.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)