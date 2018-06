Els Mossos qüestionen el relat de la menor agredida a Razzmatazz

Els Mossos d'Esquadra sospiten que els dos detinguts per violar una menor d'edat a la sala Razzmatazz podrien haver aprofitat que la noia anava beguda i sota els efectes de la marihuana per mantenir-hi relacions sexuals. Això és el que indiquen en l'atestat policial lliurat aquest dimarts al jutjat de guàrdia, tot i que també qüestionen el relat de la menor.En aquest punt, consideren que la suposada agressió sexual no va succeir com va denunciar la menor, malgrat que les relacions sexuals podrien haver estat delictives pel consentiment viciat a causa del seu estat de consciència. D'aquesta manera, la policia catalana obre la porta a rebaixar l'acusació, després que els joves hagin passat a disposició judicial El fiscal demana presó per a ells pel risc de fuga, ja que els dos sospitosos van intentar fugir cap als Estats Units.Segons fonts jurídiques, l'atestat policial recull els dubtes que hi ha sobre la versió de la menor, dubtes que també manté la família de la noia. Així, entre la versió de la noia, la dels sospitosos, alguns testimonis i les càmeres de videovigilància, els Mossos descarten de moment que la suposada agressió sexual succeís com va relatar la menor inicialment. Aquesta va denunciar que tres homes l'havien violada la matinada de dissabte en un dels camerinos del backstage. La víctima va explicar que es trobava en un camerino amb un menor d'edat, cantant d'un grup de rap que acabava d'actuar, quan un grup d'homes va entrar i tres d'ells la van violar.No obstant, segons les càmeres de videovigilància del camerino visionades pels investigadors dels Mossos, en cap moment hi va haver tres homes alhora dins del camerino amb la menor. Segons una conclusió preliminar de la policia, la noia hauria estat una estona dins al backstage amb el cantant del grup de rap, tots dos menors d'edat sols. Després hauria entrat un col·laborador del grup, major d'edat, amb qui hauria tingut relacions sexuals amb preservatiu. El cantant hauria sortit del camerino i més tard podria haver entrat un segon adult. El tercer adult no hauria estat més de 30 segons dins de l'habitació.Segons la policia catalana, la noia i una amiga seva també podrien haver begut alcohol i fumat marihuana prèviament en altres zones de la discoteca o el mateix camerino, cosa que hauria afectat les seves capacitats. Per això, la policia conclou que les relacions sexuals, tot i que podrien haver estat consentides, podrien ser delictives, ja que els homes "haurien subministrat alcohol i estupefaents" a la menor, cosa que fa que el consentiment, en tot cas, estaria viciat.Les càmeres, a més, mostrarien com la menor va sortir de la sala amb un aspecte més o menys normal, sense senyals evidents de nerviosisme o cap altre problema. De fet, es va creuar amb personal de seguretat de la discoteca i no va dir-los res. No va ser fins més tard, quan va parlar amb una amiga, que hauria denunciat els fets a la policia i va ser trasllada a l'Hospital Clínic per ser explorada seguint els protocols d'agressió sexual.També es dona la circumstància que quan la policia va mostrar diverses fotografies de joves afroamericans a la víctima, aquesta només va identificar un jove que formava part d'un grup de música que no era a Barcelona aquells dies, segons han explicat les mateixes fonts.

