Sis mesos de presó per a dos mossos que van agredir un manifestant de Can Vies en un portal

L'Audiència de Barcelona ha condemnat dos agents dels Mossos d'Esquadra a sis mesos de presó per un delicte de lesions agreujades per l'ús d'instruments perillosos per agredir un manifestant de Can Vies el maig del passat 2014 a Sants. El tribunal considera provat que el 27 de maig del 2014 un grup de cinc mossos de la brigada antidisturbis de la policia catalana, -entre els quals hi havia els dos condemnats- van participar en un dispositiu per dispersar els manifestants a l'interior d'un portal i van utilitzar les porres per colpejar-los a les cames i l'esquena que els van causar "una sèrie de lesions superiors a les què resulten precises per procedir a la seva dispersió i desactivació".Per tot plegat, el tribunal també els condemna a indemnitzar la víctima amb 2.804 euros. Els altres tres agents han quedat absolts. Així mateix, l'Audiència també absol els cinc mossos del delicte contra la integritat moral.La sentència també relata com els agents van baixar de la furgoneta policial i van ser sorpresos instants després pel llançament de diversos objectes per l'esquena procedents de persones que es trobaven aplegades al portal de 10-11 de la Plaça de Sants. Un cop els agents s'hi van dirigir, van dispersar el grup de persones, algunes de les quals es van refugiar en un portal. Els mossos antidisturbis també van entrar i, amb l'objectiu de seguir dispersant-los, els van colpejar amb les porres tot i que els manifestants es trobaven en posició defensiva i sense mostrar resistència.A continuació, un altre dels agents també els va colpejar a les cames i a l'esquena sense donar-li opció a aixecar-se i fer que sortís, tal com li estava reclamant, segons la resolució judicial. Com a conseqüència dels cops, la víctima va patir diverses lesions i la fractura d'un dels dit de la mà.Un cop iniciat el judici, a mitjans d'abril, la Fiscalia va rebaixar la sol·licitud inicial de penes que havia fet contra els cinc mossos d'Esquadra que haurien agredit almenys tres joves en un portal durant les manifestacions al barri de Sants contra el desallotjament de Can Vies. Així, va retirar l'acusació per delicte contra la integritat moral contra tots els acusats i va passar a demanar entre dos anys i tres mesos i quatre anys i mig de presó pels altres quatre agents, davant dels set que havia arribat a demanar. A més, ja no exigia la inhabilitació. Les acusacions particulars van mantenir les peticions de pena, que arriben als 13 anys i mig de presó i la inhabilitació definitiva per ser policies.

