Torra fixa com una obligació complir el mandat de l'1-O «sense interferències» de l'Estat

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha situat aquest dimarts com una "obligació" complir amb el mandat de l'1-O d'octubre "sense interferències" de l'Estat. En aquests termes s'ha expressat en la celebració a Palau del dia del Medi Ambient, durant la qual ha assenyalat que cal "ser conscients de la sobirania" per avançar cap a la República. "Volem fer República. Hem de poder tirar endavant els compromisos i propòsits sense interferències de l'Estat", ha recalcat Torra en la seva intervenció en la línia del que ja va deixar clar en la presa de possessió del Govern d'aquest dissabte En aquest sentit, el president de la Generalitat ha apostat per desenvolupar la llei del canvi climàtic aprovada pel Parlament -va ser la primera norma amb llum verda de la legislatura passada- malgrat la suspensió del Tribunal Constitucional (TC). Recuperar lleis suspeses serà una de les prioritats dels primers compassos del mandat, especialment en clau social. Pedro Sánchez, nou president del govern espanyol, va oferir a Torra partir d'aquesta base en el debat de la moció de censura "Ahir era a Madrid en una presó, on hi ha polítics honorables i demòcrates que defensen la causa de la llibertat de Catalunya. Era davant de Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i Oriol Junqueras, i en un moment determinat en Rull em va demanar cinc minuts a soles. Pensava que era un tema d'advocats, però em va dir que avui era el dia del medi ambient i em va demanar que parlés de canvi climàtic, economia circular i transició energètica. Us demano un aplaudiment per ell", ha relatat Torra, un punt emocionat.El president també ha volgut tenir un record per als treballadors del departament de Territori en temps "insuportable" de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.En la intervenció inicial, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha anunciat que en les properes setmanes es procedirà a prohibir la utilització d'ampolles i elements de plàstic d'un sol ús dins de la Generalitat. Es deixaran de fer servir, per tant, ampolles de begudes, coberts, plats, gots i bastonets per remenar begudes.Com a alternativa s'utilitzaran, prioritàriament, productes reutilitzables o fabricats amb materials compostables, vidre, paper o fusta. Aquesta prohibició s'aplicarà als departaments i ens del sector públic de la Generalitat, tant en els productes d'ús intern com en els utilitzats en actes públics i actuacions de difusió."És una mostra de compromís amb la conservació del medi ambient", ha recalcat posteriorment Torra, que ha demanat "implicació" al país.

