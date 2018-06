Anxo Lugilde: «Rajoy no ha designat successor perquè no ha pogut, s'hauria designat a ell mateix»

Anxo Lugilde. Foto: Adrià Costa.

Anxo Lugilde (Lugo, 1970) és periodista i doctor en Història. Va viure a Barcelona i coneix bé la realitat catalana. Actualment és corresponsal de La Vanguardia a Galícia i col·labora també en altres mitjans. Ha analitzat en diversos llibres etapes crucials de la història recent de Galícia (La fi del fraguisme, De Beiras a Podemos. La política gallega en temps de troica o El vot emigrant. Viatge per la zona obscura de la democràcia espanyola).Però Anxo Lugilde és també un marianòleg, un coneixedor de l'univers Rajoy, un territori de difícil accés si no es coneixen tots els viaranys de l'ànima galaica. En aquesta entrevista analitza la figura del ja expresident del govern i de qui apareix com a possible recanvi, Núñez Feijóo. Ja ens adverteix que la feijoologia és més enrevessada encara que la marianologia. També ens explica com es veu la situació a Catalunya des de la costa atlàntica i algunes similituds de la política portuguesa i l'espanyola.- Sí que ho crec, sí. Manuel Fraga es va retirar i va tornar. Però eren altres circumstàncies, perquè volia apartar Hernández Mancha quan es veu en la impossibilitat de derrotar Felipe González. Mariano Rajoy portava quasi 2.000 dies de pròrroga. Des del 31 de gener del 2013, amb la publicació dels Papers de Bárcenas pel diari El País, que mostren que Rajoy Brey va cobrar reiteradament diner en negre provinent de comissions il·legals. Ha costat molt que caigués. Però un cop ha passat ja no té tornada. Ha aguantat tant per les deficiències de la democràcia espanyola, on perviuen elements del franquisme. Rajoy s'ha aprofitat del mal funcionament del sistema democràtic espanyol. I també s'ha beneficiat dels errors dels rivals.- L'error més greu és el fracàs que suposa per l'esquerra la investidura de Rajoy l'octubre del 2016. És el que ara han pagat Rivera i la que havia estat la gestora del PSOE, no haver-li fet a Rajoy un Mas. Rivera havia dit en la campanya que PP sí, però Rajoy no. La gestora socialista -que havia agafat la direcció del PSOE després de la caiguda de Sánchez- hagués hagut de dir al PP que s'abstenia, però amb un candidat que no se sabés que tingués vincles amb la corrupció. I Sánchez ja no hagués tingut opció.- Respon a una tipologia, però hi ha un factor biogràfic i personal en Rajoy: la capacitat sobrehumana de Mariano Rajoy Brey per aguantar el que cap altre ésser humà no pot aguantar. Hi ha aquí una part de caràcter personal.- Per mi, hi ha una figura clau: Xerardo Fernández Albor, el president de la Xunta de qui Rajoy va ser vicepresident. Cal recordar alguns fets. Un és el congrés del PP de Pontevedra de gener de 1986, que surt en el llibre Fariña, de Nacho Carretero, i en la sèrie televisiva que es va fer. És quan Rajoy perd el control del partit a Pontevedra enfront el sector més proper als narcotraficants, controlat per Pablo Bioque, aliat de Xosé Luis Barreiro Rivas, aleshores vicepresident de la Xunta.- Rajoy va denunciar públicament que aquest sector del partit estava controlat per contrabandistes. És un detall simpàtic que el llibre estigui segrestat i en la documentació judicial hi ha la targeta que li va enviar Rajoy a l'autor del llibre. Pablo Iglesias va regalar el llibre a Rajoy i aquest li va enviar una nota a Carretero dient que li havia agradat. Bé, l'octubre del 1986, en un consell de la Xunta, tot el govern, amb Barreiro al davant, li dimiteix a Albor. Va ser terrible. Albor era una figura més aviat decorativa. Provenia del galleguisme i la resistència cultural. Barreiro va voler tombar Albor. Però Albor no va dimitir i es va quedar sol al govern. Fraga va donar suport a Albor i aquest va formar nou govern. I a qui designa de vicepresident? A qui s'havia enfrontat a Barreiro a Pontevedra, un Mariano Rajoy de 31 anys, que arriba a la Xunta i es troba un home, Albor, que no feia res, però que no dimitia. Resistia en la presidència. I és el que ha acabat fent Mariano.- És una sessió del Parlament en què es veu Rajoy al seu escó fumant un pur. En el discurs que fa Rajoy, diu que en aquests mesos han viscut amb el verí dins, referint-se als escindits de Barreiro. I té una frase que recorda un altre gallec d'origen, Fidel Castro, quan diu que "ens jutjarà la història". És aleshores quan va de registrador a Santa Pola. Però la seva actuació li ha fet guanyar molts punts dins del seu partit. El 1989, torna i recupera l'escó per Pontevedra. No entra en el primer moment en el nucli d'Aznar. És curiós que l'esclat del cas Naseiro, un dels primers grans escàndols de corrupció al PP, l'ajuda a pujar a la cúpula. Dimiteix un dels responsables del partit a Génova i un altre gallec, l'exministre Pío Cabanillas, recomana Rajoy a Aznar.- Sí. Cabanillas, que havia estat ministre amb Franco i després amb UCD. És l'home de les grans frases, com "ganaremos pero aún no sé quienes". Hi ha dues figures clau en la trajectòria de Mariano. Una és Cabanillas. L'altra és Gonzalo Fernández de la Mora, un altre exministre de Franco, un dels fundadors d'Alianza Popular. És a través d'ell que Mariano entra al partit. Però després Fernández de la Mora abandona el partit, quan Fraga accepta la Constitució de 1978. I Mariano continua. Però crec que el que Rajoy aprèn de política ho aprèn de Cabanillas.- Ser gallec és un art. Mariano és un gallec molt genuí. No parla gallec, però és molt gallec. És aborigen, aborigen del Casino de Pontevedra, però molt gallec. Molt més que Fraga, que era de mare basca i tenia un temperament basc. Aquest resistir a la cadira és molt gallec. El fundador del PSOE, Pablo Iglesias Posse, dirigex el PSOE fins a la seva mort, i els darrers temps reunia l'executiva a casa seva. Quan després de la Segona Guerra Mundial, un grup de capitans generals demanen a Franco que es retiri, rell espon: "D'aquí, al cementiri". Això, a banda que tots els polítics volen aferrar-se al càrrec. Fixa't que els polítics gallecs sobreviuen als seus espònsors: Franco, a la caiguda de Hitler; Castro, a l'enrunament de l'URSS. El que va fer Aznar de renunciar a continuar, a un polític gallec no li entra al cap.- Si Rajoy pogués designar successor, es designaria a ell mateix.- Té cartes a la mà. Ha obtingut tres majories absolutes, en aquests moments l'única de l'estat espanyol. A més, el PP gallec és una de les organitzacions més potents del partit. En els seus congressos, la segona organització amb més delegats és Galícia. També té una magnífica relació amb Juan Vicente Herrera, que vol dir el PP de Castella-Lleó.- Un és que no és diputat. És l'avantatge que pot tenir Soraya Sáenz de Santamaría. Ara bé, Pedro Sánchez acaba de demostrar que es pot ser candidat i president sense ser diputat. I el fet de no ser diputat afecta menys que si estiguéssim en l'inici de la legislatura. No és un handicap molt important en aquests moments. Però Marcial Dorado sí que ho és.- És més que una fotografia: és una amistat. Quan es va publicar la fotografia, Feijóo va fer tot el contrari de Cifuentes. Va fer una compareixença immediata i va acceptar preguntes, tot donant explicacions. Van aparèixer diverses fotos i hi va haver un moment hilarant, quan li van preguntar pels llocs on va viatjar amb Dorado i va dir que hi havia un altre viatge del que no recordava el lloc, però que hi havia neu. Aquelles fotos l'haguessin pogut liquidar en les eleccions del 2005, ja que ell havia utilitzat una fotografia d'Anxo Quintana, del BNG, en un iot amb empresaris. Però després ja no. L'oposició es va equivocar. Beiras va ser molt exagerat i fins i tot li van llançar en contra els morts per la droga. En la darrera campanya les fotografies no es van emprar en el debat. Les properes eleccions gallegues són el 2020. Però si Feijóo és candidat a Espanya, les faran coincidir.- No crec que el llistó ètic del PP s'hagi elevat tant de cop com per qüestionar algú per haver estat amic d'un narcotraficant. Però darrerament ha tingut un problema amb la jutgessa Alejandra Fontana, que ha decidit segrestar el llibre Fariña, el que li dona rellevància. El contingut del llibre no és tan desfavorable perquè planteja el dubte de si Marcial Dorado només es va dedicar al tabac o també a la coca. Està condemnat per un cas de coca, però per haver dissenyat un vaixell per una descàrrega.- La feijoologia és més complicada que la marianologia, eh... Feijóo és menys genuí que Rajoy. El seu humor no és gallec. És desconcertant. Es farà pregar molt. En la successió de Fraga, hi va haver d'altres candidats. Feijóo no va sortir fins que va tenir lligats els suports de les executives d'A Corunya i Pontevedra. Mariano és un home de família bé de Santiago de Compostel·la. Feijóo ve del cor de Galícia, Los Peares, on s'uneixen el Miño i el Sil. És un lloc molt maco.- Jo crec que no és bona. Mariano ha notat que Feijóo volia moure-li la cadira. És cert que Feijóo sempre ha aparentat una actitud lleial envers Rajoy, però més per por que per altra cosa. Un factor que s'ha de tenir en compte és la dificultat de fer-se amb el poder a Madrid des de fora, i més des d'una nacionalitat històrica. Rajoy és gallec, però va fer la carrera a Madrid. A Feijóo el seu pas per Madrid el va encisar, quan va ser a l'Insalud, quan el crida el ministre Romay. És un moment d'èxit: té 35 anys, tasta el poder a Madrid, va al Bernabeu, Florentino el vol fitxar per la constructora... Madrid l'enlluerna.- És un hàbil propagandista, és ràpid. És un altre estil. El de Rajoy és decimonònic, Feijóo és més àgil. És un producte de l'Espanya dels anys noranta. Hàbil en el cos a cos i el debat instantani, i es pot créixer en l'adversitat. Quan Feijóo arriba, aplica una austeritat excessiva i frena tota política expansiva que era necessària. Ell supedita la política econòmica de la Xunta a ser un deixeble avantatjat contra la despesa pública. Això i les seves promeses incomplertes de regeneració democràtica són la part més negativa.- L'experiència gallega de Pablo Iglesias va ser fonamental, com a assessor d'Izquierda Unida. En part, Galícia va ser un laboratori per Podem, en contacte i en competència amb el nacionalisme. Iglesias ha dit que sense Beiras no s'hagués posat en política. Es va fixar molt en el fenomen Beiras, un messianisme assembleari, una contradicció en ella mateixa.- El BNG ha aconseguit salvar els mobles, en bona part gràcies a la bona feina d'Ana Pontón. És la que planta cara a Feijóo, a qui no té por. Però té només sis diputats. L'herència de Beiras és que En Marea governa a Santiago, A Corunya i el Ferrol. Martiño Noriega, l'alcalde de Santiago, és de fet l'hereu de Beiras. Beiras va creure que l'aliança del nacionalisme gallec i el federalisme espanyol era possible. Jo no ho crec. Ara mateix, a En Marea hi ha molt d'escàndol perquè Iglesias no es va referir a Galícia com a nació en la seva intervenció durant la moció de censura.- Pedro Sánchez va ser assessor de campanya de Pérez Touriño, el darrer president socialista de la Xunta. Sánchez treballava per Pepe Blanco. En una campanya, entre els socialistes tothom l'anomenava "el guapo".- Crec que hi va haver un greu error de digestió de l'1-0 i d'entendre la seva transcendència. Va demostrar l'enorme capacitat d'organització i la maduresa de la societat catalana, una cosa amb què l'Estat no hi comptava. També hi va haver gent que no comptava amb la reacció de l'Estat. A mi m'agradaria que fos possible una Espanya plurinacional. Per Galícia, seria una desgràcia que Catalunya s'independitzés. Galícia deixaria de rebre de la caixa de solidaritat, segons el càlcul que va fer el portaveu socialista al Parlament gallec, l'equivalent al 14% del pressupost de la Xunta. Però en el pla polític seria pitjor. Fa poc vam ser a Astorga per un reportatge, vam entrar en un bar i al sentir-nos parlant gallec, ens van dir: "Id a Cataluña a hablar gallego". Era un bon tipus amb qui vam acabar bevent aiguardent. La dona li deia: "¡Qué bruto eres, Ramiro!". Bé, amb una Catalunya independent, ens esperaria l'Espanya de Ramiro. L'1-0 té, però, alguns dèficits.- Per mi, l'1-0 és el mandat que li dona a Catalunya el dret a l'autodeterminació, no la independència. El cens universal està molt bé com a element propagandístic, però... No sé si ha sortit l'informe dels observadors internacionals.- Tant de bo. Però les posicions de tots dos no conviden, de moment, a l'optimisme. I cal tenir en compte la posició que adopti Puigdemont. Per mi, el gran drama de l'actual sistema polític espanyol és no haver dit la veritat sobre el cafè per a tots. Entenc que és difícil anar a Múrcia a dir que no era veritat que Catalunya era igual a les altres comunitats. Potser abans acceptarien un referèndum que anar allí a dir la veritat.- Hi ha un text de Pi i Margall que diu que un espanyol coneix més qui governa Rússia que Portugal. I en canvi, és molt laboratori de la política espanyola: ocupació musulmana, passat imperial, llarga dictadura.- És el germà gran del govern Frankenstein. Allí es diu Geringonça, que és una cosa construïda amb dificultat que és poc sòlida. Però les males expectatives poden acabar beneficiant aquests governs. La dreta va quedar en primera posició i inicialment van formar govern. Però hi havia una majoria d'esquerres i el Partit Comunista i el Bloco d'Esquerda van investir el socialista António Costa. Hi ha diferències clares: el Partit Socialista té una gran majoria dins del bloc progressista. Però no és un tema aritmètic. per mi, el gran factor és la personalitat de Costa, un artista de la política. Havia estat ja ministre els anys noranta i alcalde de Lisboa, i va arribar molt après.- Frankenstein és més complex encara que la Geringonça. Però el discurs apocalíptic de la dreta espanyola pot acabar beneficiant Sánchez, com el discurs de la dreta portuguesa ha ajudat Costa. El primer ministre portuguès és l'home de les vaques voladores perquè un dia va dir que es podien fer coses inimaginables i que les vaques podien volar. Sánchez ha construït una vaca voladora.

